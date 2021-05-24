余香凝剖腹誕6.5磅女兒Clare

父女似餅印 眼大可愛

正坐月休養的Jennifer透露，最緊張女兒的健康和體重，兩星期前最後一次產檢，當時胎兒僅重5磅半，幸出世重6磅半，所以很開心。她形容女兒與丈夫完全是餅印：「她好靚，已經有眼眉毛。起初擔心女兒似我眉毛少，結果是似爸爸有好多眼眉毛，眼睛好大、好可愛。」

餵母乳過程順利

初為人母的Jennifer嘗試餵母乳，逗留醫院期間每睡3小時便起身一次，慶幸催乳過程順利。同時Clare只在肚餓時才哭，不會亂喊，她忍不住大讚寶貝女很乖。自為人母後她心情與前很不同，明白母愛偉大：「終於明白什麼是心肝寶貝，當女兒一喊，自己好擔心，有一次她喊，我都跟着喊！朋友勸我要放鬆，因為還要擔心一世，現在明白媽咪點解以前成日咁長氣，真的要好好愛惜媽咪。」

娛樂組