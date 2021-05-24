ViuTV新選美真人騷 16參賽者曝光 落選亞姐全職媽媽爭《造美人》冠軍

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曾昭隆稱《造美人》籌備之初，最大難題是招募合適參賽者，因為要求參加者坦白，要在鏡頭前承認整過容，或表明想改造哪部位。其中12號羅卿娗是落選亞姐，8號林珊妮是中印混血兒，4號歐陽玉婷是全職媽媽等。

公開曾整容部位 提供醫美微調

參賽者公開的資料包括曾整容的部位，如1號劉芷橋曾割雙眼皮、隆鼻與箍牙，花了不少錢但未成功。其他大部分是打透明質酸、美白、瘦面針等。節目的改造工程會提供醫學美容，但只是微調，不會出現整容怪或蛇精女，不會提供削腮與隆胸等改造大工程。拍攝期足3個月，由最初面試近百人，到最後選16人入圍。節目會分階段淘汰，減至12人、10人、最後8人入決賽，登上選美舞台爭冠軍。

訓練緊密 參賽者有壓力

問監製曾昭隆揀選入圍者準則是否要醜？他說：「是揀有改進空間的，也會考慮參加者想改造的原因，入圍的16人也有背後故事，有些好感人。觀眾會在不同階段看到她們的轉變，因為3個月的改造時間並不長，訓練好緊密。除了決心改變外表，心態都好重要。早已給參加者『打底』會受很大壓力，能否承擔？」

他表示《造美人》宣傳展開後，網上已有迴響，那些留言是參加者要面對的壓力之一。提到有網民問16名參賽者有否跨性別？曾昭隆笑說：「冇！又未玩到咁大！」

有網民指9號林詩敏似女版孔慶祥，歐陽玉婷是K Lau（劉瑞祈）男扮女裝，惡騰騰的樣子似收數佬。不過有參賽者獲讚靚女不需要改造，5號冼潁琹被指似陳敏之；中印混血兒林珊妮笑容甜美，若稍為減肥會更靚；12號羅卿娗與13號嚴楚翹也是大熱門。

決賽要著泳衣 不設才藝問答環節

《造美人》不限參賽者年齡與學歷，在決賽她們要上台鬥靚，包括穿泳衣，但不設才藝或問答環節，監製曾昭隆稱節目只是鬥靚，不需要鬥智慧。他也是年前《美選D.n.A》的監製，當時稱號香港電視史上第一個實况選美節目。參賽者無條件及背景限制，就算有紋身、已婚，都可以參選。當年魔鬼組冠軍是余逸思，現在是ViuTV重點藝人，至於《全民造星III》李炘頤（Alina）當年也有參賽。