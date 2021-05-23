【開箱】《誰殺了莎拉2》 兇手認罪案情未了 為第3季埋伏線

首季講冤獄復仇 今季揭莎拉真面目

討論第2季內容之前，先重溫首季劇情；故事講述男主角Alex與胞妹Sara及其富裕男友Rodolfo一家人度假期間，Sara慘死，Alex被Rodolfo父親Cesar誘導認罪，結果判長期監禁。其間母親逝世，他在獄中裝備自己，策劃復仇大計。Alex因行為良好，提前獲釋，利用囚友留給他的資產查出殺妹真相，以及要陷他冤獄18年的人雙倍奉還。Cesar幼女接近Alex，本想知道他會怎樣對付其家人，後來兩人相戀；Cesar另一兒子Chema是同性戀者，一直視Alex為至愛，令關係更加複雜。Rodolfo對Sara的死愧疚，後來另娶Sofia，尾聲卻揭發老婆與父親Cesar有不倫關係，還懷了對方的孩子。Sara也是雙面人，她的對象除了Rodolfo，還有Cesar，而且死前已懷孕。割斷水上滑翔傘纜索讓Sara喪生的，嫌疑人因此還包括Cesar的太太Mariana。上季結局，Alex在家中發現Sara的另一本日記，顯示她似乎受到精神病所苦，他又在家中後院掘出一具只剩骷髏的屍體。

第2季正是循屍體是誰來推展劇情。Alex探訪了曾醫治Sara的精神科醫生Hugo，發現胞妹受思覺失調所苦，亦有反社會人格，隨時傷害他人；Sara的好友Marifer就憶述Sara曾持刀割傷她，暴力對待母親。另外，又揭開Sara跟Alex並非同一父親所生，Alex母親被性侵後才誕下Sara，後者遺傳了生父的精神病和反社會人格。上季揭發Cesar的賭場地庫經營非法妓院，拍檔Sergio更是專虐待女人的性變態，今季Alex公開了這些犯罪證據，Sergio被判入獄，及後逃走更綁架Elisa，報復Cesar出賣了他。結局篇，割斷水上滑翔傘纜索的兇手水落石出，卻有點悲劇味道。最峰迴路轉的是，Rodolfo、Alex等人的朋友Nicandro，也目擊水上滑翔傘意外，失蹤多時突然現身。最後一個鏡頭是Nicandro跟Hugo醫生通電後再次叮囑他不能揭開真相，似乎Sara之死還隱藏更大的秘密。然後字幕便打出敬請留意最新一季。

劇本虎頭蛇尾 第3季會更誇張？

記得上季開首，此劇引用了英國偵探小說作家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）短篇《The Man in the Mist》的一句話「極少數人表裏如一」，由於人物與枝節衆多，節奏也快，編劇用障眼法成功在結局讓觀衆拍案驚奇，引起興趣追看第2季。不過劇本似乎有點虎頭蛇尾，前面的鋪陳難掩第2季後續的乏力。其中Marifer逼胞妹Clara當Chema和男友Lorenzo孩子的代母，以為掌控了他們家的血脈，就可逼Mariana講出她們母親離奇失蹤的真相，是否太天真及不合情理？Marifer與Sara原來是異母姊妹，又是否過分狗血的劇情？Cesar在衆多警察面前假裝自轟，然後可輕輕鬆鬆從停屍間走出來，往救出女兒，手刃叛徒，還以新身分躲到度假勝地繼續風流快活，墨西哥的貪污問題會否戲劇化得太離譜？如果真的有第3季，實在「期待」還有什麽天馬行空的劇情發展。