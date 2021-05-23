見面不停互窒 谷婭溦扭吳業坤耳仔鬧大話精

吳業坤（坤哥）上次甩底缺席谷婭溦新碟宣傳活動，昨日識做補鑊，手捧10隻CD上台求她簽名贖罪，卻被她以「大話精」稱呼兼當眾扭耳仔；兩人不停互窒，谷婭溦再爆坤哥怕惹緋聞不敢單獨約食飯飲酒。坤哥笑言日本返港後出席首個商場活動，重點是沒收酬勞，反要倒貼買碟支持，笑言與谷婭溦以後無拖無欠。谷婭溦從內地來港發展6年零緋聞，她不怕單獨約坤哥食飯飲酒。坤哥聞言說跟他或羅天宇食飯都好危險，好易傳緋聞。

坤哥否認被無綫雪藏

坤哥與193（郭嘉駿）合照傳惹無綫不滿被雪藏，飛出新劇《廉政行動2022》。坤哥否認被雪藏，說昨日出來活動就知道沒事。可能他要主持奧運，撞正新劇開工才推掉，不過主持工作仍未落實。他與193交換兩台吉祥物後，193惡搞TVBuddy公仔；坤哥認為公仔已是對方擁有物，他沒有教對方點玩，每人有不同方式擺放公仔，不擔心惹公司不滿。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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