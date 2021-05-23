沒聽聞《Chill Club》開騷消息 駱振偉：可能我無份

為故友陳積榮處理後事

駱振偉與早前不敵肺癌離世的陳積榮分屬好友，他透露陳積榮喪禮日子仍未定，已有一班大學朋友組成治喪委員會，為陳積榮處理後事，他說：「我們成班朋友都好惜他，當然痛心，他和我一齊加入娛樂圈，真的是好兄弟，我也好彩，能見到他最後一面。」他表示陳積榮女友心情OK，朋友會盡力陪伴對方，「陳積榮女友話之前跟男友影了很多相，計劃舉行相展，完成男友心願」。

C AllStar望紅館騷加場

C AllStar將於7月舉行第3次紅館演唱會，陳健安（On仔）稱突然有不少朋友聯絡他，稱想來睇騷，現階段暫定開兩場，望粉絲支持力推，到時可以加場。梁釗峰大爆On仔已操得一排朱古力肌，提議On仔帶領隊員齊齊操肌。可會在台上騷肌？On仔說：「到時再算，看練成怎樣，但也希望大家專注在我們的音樂上。」

記者：林祖傑