節目爆金句 買魚講自由

第10集尾聲的幕後團隊自肥，製作組帶陳欣妍出海睇白海豚。他們拍攝到多條白海豚，跟船家講保育時，感觸說：「不知道有幾多海豚，因為起這條橋，而被迫離開原有生活水域。」網民讚說出心聲，這就是社會責任。

第11集主題是「BTS（Behind The Scene）」，「無制限OT編集団」做主角，Mike導又有嘢講，他說：「做節目同做任何嘢一樣，講緊堅持。好多時會遇到阻礙，因為規矩、道義、budget，同埋好多唔同理由，會阻礙你嘅堅持。呢個節目、呢班人，可以由第一個節目行到嚟𠵱家，拍到一啲有觀眾欣賞嘅節目，都係一路堅持住我哋認為係啱嘅嘢。一直堅持，聽落好易，其實好難，但就睇你堅唔堅持到。」節目最後送上「致一直還在堅持的人」字幕，不少網民為這句話感觸落淚。