【明報專訊】美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)早前訪問英國哈里王子,大爆王室秘密,內容震撼全球,二人為影視串流平台Apple TV+聯手監製的全新節目《The Me You Can't See》,亦於昨日首播,受訪者之一樂壇天后Lady Gaga重提19歲入行初期,曾遭唱片監製多次性侵導致懷孕的悲慘經歷,忍不住淚流滿面。