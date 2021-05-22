全智賢李英愛宋慧喬 新劇下半年輪流播 朱智勳爆《智異山》感情戲可有可無

文：蘇珮欣

全智賢與朱智勳合演韓國有線頻道tvN新劇《智異山》，以韓國著名景點智異山國家公園為背景，講述護林人員拯救登山者的懸疑故事。此劇由《鬼怪》導演李應福及《屍戰朝鮮》編劇金恩熙合作，前台幕後陣容強勁。自去年9月開拍至今，預計今年8月開播。

新劇感情戲似《解碼追兇》

《智異山》雖已開拍多時，電視台除了公開數張劇照外，其他資料一律欠奉，保持神秘感覺。朱智勳日前接受韓國雜誌《Esquire》訪問，話題當然涉及新劇，他表示在智異山取景之餘，亦曾到過韓國多個地方拍攝，笑言幾乎走遍全國。至於他跟全智賢的角色關係？「這個作品的感情戲，可以說有，也可說沒有，情况有點像編劇金恩熙的舊作《解碼追兇》」，答案相當虛無。

朱智勳與金恩熙數度合作，彼此關係良好，去年6月趁新劇開拍前，他跟編劇等工作人員專程到智異山考察4日3夜，一邊研習劇本，一邊當是度假，實行寓工作於娛樂。朱智勳表示拍劇過程雖然有趣，但作為演員，他更愛拍電影，因為投入程度更佳。談到朱智勳代表作之一《屍戰朝鮮》，他笑說接拍初期，影視串流平台Netflix的韓國訂戶只有15萬左右，現已急升至數百萬，自言成功跟隨潮流。

全度妍韓孝珠加入戰團

今年下半年的重頭劇，除了《智異山》外，還有「大長今」李英愛接拍有線頻道JTBC新劇《具景求》，講述一名離職女警，轉行當保險公司調查員，揭開連環殺人案背後的秘密。新劇下月開拍，預計10月首播；宋慧喬主演SBS電視台新劇《現正分手中》，已於上月開鏡，亦會在下半年播出。故事講述宋慧喬任職時裝公司設計組組長，是個現實主義者，與《請輸入關鍵詞》張基龍扮演著名攝影師相遇的愛情故事。另外還有《密陽》影后全度妍相隔5年接拍JTBC新劇《人間失格》，以及《W：兩個世界》韓孝珠與《大力女子都奉順》朴炯植合演《Happiness》，兩齣作品亦會加入戰團。