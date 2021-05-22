微博星耀盛典頒獎禮 木村父女齊得獎 古天樂蟬聯年度影響力演員兼獲名人堂

頒獎禮由張寶兒擔任主持，一班無綫《聲夢傳奇》學員擔任表演嘉賓揭開序幕。張寶兒宣布得獎名單，以及跟部分得獎者連線對話，獎項表揚各人過去一年的努力。古天樂獲得港澳台「星耀年度影響力演員」及「星耀名人堂」兩獎，他未能親身領獎，拍片分享得獎感受。他說雖然過去一年疫情對大家有一定影響，但無損對他的支持，覺得好開心，接下來會繼續努力做好工作，希望大家多多支持香港電影。

林峯奪魅力藝人獎：不敢當

林峯去年演出《使徒行者3》受歡迎，身在內地的他與張寶兒連線，對於奪得「星耀魅力藝人」謙稱不敢當，他說：「作為一個演員，把每一個角色盡我們所能演繹好，是角色的魅力，感謝所有接受我們的觀眾朋友，希望有更多好作品帶給大家。」林峯過去一年忙在內地拍攝電影和電視劇，完成古裝片後，最近又拍警匪片。他透露下半年會出新歌，很快再以歌手身分在舞台上跟大家見面。他與太太張馨月拍攝《妻子的浪漫旅行》，他稱很少參加綜藝節目，特別是真人騷，是新嘗試，跟太太拍得很開心。

莫文蔚《呼吸有害》再得獎

莫文蔚去年憑歌曲《呼吸有害》橫掃樂壇獎項，此歌再為她帶來「星耀年度金曲」獎，她拍片多謝大家喜愛，表示今年有新的廣東歌推出，還有紅館演唱會，希望大家繼續關注她。

木村光希曬普通話答謝支持

木村拓哉與細女光希齊獲頒「星耀名人堂（日本）」，木村在片段中先用普通話自我介紹，之後用日文表示遺憾因疫情未能到現場領獎，很榮幸得獎，多謝大家支持。他還拿着獎座與愛犬一同拍照。光希還兼得「星耀年度風尚藝人」，她拍片以普通話答謝支持，她說好開心及榮幸，期待早點再見到大家。木村的大女心美成為「星耀年度新進駐藝人」，她感謝大家關注，希望疫情好轉親身跟大家見面。

Lisa獲名人堂兼年度熱點人物

其他部分獎項，「星耀年度影響力音樂人」港澳台、亞太及歐美地區得主分別是林俊傑、中島美嘉、Troye Sivan。韓國女團BLACKPINK成員Jennie、Rosé、Jisoo齊獲「星耀名人堂（韓國）」，泰籍成員Lisa獲「星耀名人堂（新馬泰）」及「星耀年度熱點人物」。天后級歌手Katy Perry成為「星耀社交影響力藝人」，與Taylor Swift等獲頒「星耀名人堂（歐美、澳新）」

娛樂組