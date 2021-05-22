《零歲》送給女兒望快樂成長 陳展鵬：下首新歌會提太太

陳展鵬說女兒首次用耳筒聽他唱歌，說爸爸singing，好冧，他即時用相機拍下這畫面，很有意義，女兒現在已識唱第一句，覺得她有音樂天分；他在家練聲時，女兒會用BB話跟着唱，幾聰明。他期待女兒上幼稚園，但又擔心不習慣會喊，「我會不捨得，現在要做準備，教她返學的規矩。我現在出門，她不會喊，但有少少脾氣，會擰轉面，叫她kiss又唔肯，不過我話放工買士多啤梨給她吃，她即說好」。

陳少邦怕血都要剪臍帶

同場還有陳少邦與懷孕7個月的太太鄭加盈，陳少邦稱太太預產期8月中，坦言好緊張，「太太懷孕初期，不用急着買嬰兒用品，但最近出外用膳，自然就走去睇，感謝好友楊茜堯送BB櫈，說很好用，太太懷孕未夠3個月已送來」。他們已知BB性別，但暫時保持神秘。

鄭加盈表示選擇順產，陳少邦說會陪入產房親手剪臍帶，「我已有心理準備預了會驚，有次陪太太抽血我都暈暈哋，見到BB出世不知如何是好，但點都要頂住，我想親手剪臍帶」。

記者：柯美