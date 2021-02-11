《ERROR自肥企画》幕後團隊開Live吸1.5萬網民追看 Mike導通宵剪片爆瘡 Agent.L被道具擊傷

娛樂組

前晚《ERROR自肥企画》第14集播映後，安排大結局前的facebook Live，肥仔（梁業）與「旁白君」文卓森直擊無制限剪片工場。深夜時間眾人仍忙於為第15集剪片趕工，網民好瘋狂，最高峰時間達1.5萬網民同時睇直播。Mike導因為日日通宵做後期，面上爆石頭瘡，有粉絲送上不同牌子的暗瘡膏，助導方震揚（Rain P）也收到減肥藥，有網民稱他比參加《全民造星II》時胖了。他們自創的懲罰道具「死亡行星」有要求公開製作方法，編劇暉（麥可暉）以冷靜軍師姿態，在鏡頭前叮囑觀眾切記不要模仿，這是非常危險的道具，切勿嘗試。在測試時，他們要收緊核心肌肉，有次Mike導忘記倒數就將「死亡行星」轟落Agent.L身上。Agent.L稱受傷後有兩日內出血排黑便又肚痛。阿暉補充︰「我們不肯定是否內出血。」

Mike導放完假再構思新節目

製作團隊曾提及製作費受限，故自製道具，直播尾聲時，Mike導被問及若沒有預算限制想拍什麼？他稱想整一隻高達那麼大的「生啤」（Sound Bear）及一個如科學館般大的「死亡行星」，將「死亡行星」綁在「生啤」身上，射出後是行星爆炸的效果。至於下個節目計劃？Mike導想拍個輕鬆節目，一切放完假再計劃。「冷靜軍師」編劇暉在旁補充說：「有樣嘢公司未必想我講，就係多謝魯生（ViuTV董事兼總經理魯庭暉），魯生一定唔鍾意我多謝佢，但係我都要講。對唔住呀魯生，我多謝咗你！」Mike導也跳出來說要多謝花姐與金生（金廣誠）。

魯庭暉︰為生存必須冒風險

魯庭暉給團隊有創作自由，《ERROR自肥企画》是大膽創作，他接受傳媒訪問時論「創意」，他稱創意必帶來風險，而風險是大家不想有的，但必須有，創意便是這樣。點解要這樣做？因為要生存，為了繼續營運下去。

助導Rain P曾入《造星II》30強

「無制限OT編集団」主要7名成員，包括導演Mike、編劇暉、Agent.L（曹梓冲）說的 「Secured」成網民口頭禪。還有資料撰稿的文卓森，就是《全民造星》的旁白君，Rain P是助導，曾經參加《全民造星II》並打入最後30強。阿樂是導演同時兼美術設計，助導盧威昨晚被爆節目中的鹹書是他提供的。

Mike導曾解釋「格仔導演」是拍《花姐ERROR遊》時，自己唔覺意出了鏡，覺得唔順眼，故打格仔，漸漸成為角色設定。Mike導2016年加入ViuTV，有5年資歷，在花姐旗下由助導做起，後來被升為編導。《花姐ERROR遊》中在雪地跟花姐駁嘴令人印象深刻。

Agent.L是導演及運動健將，畢業於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系，跟女友呂珮琳拍拖11年，不單是肌肉男，更是暖男。

編劇暉冷靜 旁白君做過電台主持

編劇暉同樣入職5年，身兼多職，除編劇外，剪片與旁白一樣有份，團隊中最冷靜，似軍師。Rain P入行4年多，Rain P是他的藝名，曾是跳唱男團的成員，後來加入ViuTV跟花姐做助導，其間參加《全民造星II》打入最後30強。文卓森加入ViuTV前曾做過電台主持，他在《全民造星》做旁白君極出色，曾獲「民選最佳男配音員」。