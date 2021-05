Demi今年3月透過紀錄片《Demi Lovato: Dancing with the Devil》自爆15歲失身、2018年濫毒險死,以及遭毒販性侵等不幸經歷,就連去年跟美劇《Young and the Restless》男星Max Ehrich訂婚,都不過是「嘗試向外間證明我活得很好」的謊言。Demi表示,活出真我比壓抑自我更重要,「如果你不明白,(吸毒或性侵)這些壞事就有機會發生在你身上」。Demi公開跨性別身分後,不少網民留言表示支持並送上祝福,多個LGBTQ團體亦轉載有關消息,讚賞她的行動「教育和鼓勵了其他人士」。