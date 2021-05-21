《老友記》下周重聚 主角健康成焦點 馬修派利口齒不清令人擔憂

為了慶祝《老友記》播出25周年紀念，劇中6名主角包括飾演「Rachel」的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、「Monica」歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、「Phoebe」麗莎古杜（Lisa Kudrow）、「Joey」麥利邦（Matt LeBlanc）、「Chandler」馬修派利及「Ross」大衛舒威馬，原定去年重聚，合拍特備節目《Friends: The Reunion》，但受疫情影響，計劃一拖再拖，直至下周四終於開播，粉絲當然興奮莫名。

預告重現經典問答遊戲

HBO Max日前播出預告片，除了主角重演問答遊戲的經典場面外，亦有接受名嘴占士高登（James Corden）訪問環節，最後珍妮花安妮絲頓、歌翠妮葛絲及馬修派利更有感動落淚鏡頭，令人好奇節目內容為何。

除了原班人馬上陣外，今集串星陣容更是鼎盛，包括韓國男團防彈少年團（BTS）、英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）、百變天后Lady Gaga、加拿大樂壇小天王Justin Bieber、《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）及《小謊言》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）等，可謂星光熠熠。

長期受健康問題困擾

提起馬修派利，有網民發現他在接受《人物》雜誌訪問時，不單精神委靡，一度閉目養神，對答亦不流利，例如記者問《老友記》2004年播畢時，他可有在片廠拿走一些道具作「紀念品」？他坦承「偷」了一個曲奇罐狀的座枱鐘，當他念出「偷」字時，口齒不清而且說話緩慢，不禁令粉絲擔心他的健康狀况。

事後有網民透過社交媒體留言表示關注：「不敢相信馬修派利竟然變成這樣，令我心碎。」亦有人送上祝福：「希望馬修派利身體健康，我們愛你。」事實上，他在1997年曾經發生意外，令他對止痛藥上癮，其後為戒藥、酗酒及罹患胰臟炎等，導致體重急劇下降，一度暴瘦至只有145磅；2018年他又入院接受胃腸手術，健康再度亮相紅燈，直至去年他跟女友Molly Hurwitz訂婚，粉絲以為他終於安定下來，隨着《人物》訪問曝光，問題似乎仍未解決。