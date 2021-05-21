朱栢康柯煒林減20磅演隱君子 蔡思韵籲對露宿者有同埋心

難忘喪食道具飯盒

朱康和Will為演染有毒癮的露宿者，事前齊齊減甩20磅，無啖好食，朱康說：「我操肌拍完了兩部戲，只得一個多星期減磅，唯有日日跑山，肚餓就食蘋果充飢，但差點碌落山，驚到回平地跑。」Will有個多月靠食烚青菜醫肚，笑言拍攝排隊輪候免費飯盒戲分，特別逼真，他說：「我攞起個飯盒真的喪食，感覺好釋放。」朱康插口笑說：「那場戲，我食完自己個盒飯，食埋別人的道具飯。」

朱康表示曾擔心不夠瘦，外表欠說服力，於是走訪深水埗做實地考察，見到多名露宿者體型紮實，跟自己差距不大，還窺探到吸毒者打針「上電」實况，助他拿揑角色，朱康說：「我也看過些片段，毒癮發作有不同表現，我就選擇外露的演法，會典牀典蓆，但發狂搶掠、掟物件的戲分就剪了。」Will的演繹相對沉鬱寡言，配合角色患失語症特徵，花了不少心思透過肢體表達。

義工經驗助入戲

蔡思韵稱今次對白少，較多內心戲，是一大挑戰，她說：「我負責聆聽和關愛困苦族群，有種無力感，會傷感流眼淚，本來仲有場一鏡到底的爆喊戲，但剪走了。（戲分被刪好可惜？）我理解導演為節奏調配的。」

蔡思韵透露中學時曾當義工，派飯給露宿者，近距離傾談，經歷深刻能幫她入戲，並說：「那次經驗令我多了份同理心，了解到好多露宿者是難民，因為簽證問題未能去其他地方，沒有家人就要流浪。有些露宿者遭遇其他難處，其實他們都是普通正常人，只是無瓦遮頭。」

露宿者也應受尊重

朱康表示以前漠不關心露宿者，自拍該片多了體會和思考，認同每個人都應該受到尊重和關懷，他說：「每個人生存世上，都會有解決不到、沉淪的問題，隱君子除了有種習慣，其實生活上跟普通人沒什麼分別。」

Will批評執法部門趕盡殺絕露宿者，缺乏人情味，並說：「有些朋友做社工，聽過公園座位加設扶手，球場晚上11點關閘，寒天下深夜洗街，就是不想露宿者逗留，其實每個人遇困都有因由，晚上的香港容納不到嗎？我睇過篇報道，露宿者每朝7點就會起身，避免影響到一般市民，其實公園可以讓更多人使用。」

記者：鍾一虹