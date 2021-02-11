人氣爆升不再羨慕MIRROR 193堅持真我 拒做偽人

記者：陳釗

攝影：劉永銳

193郭嘉駿為首支個人單曲《睡到三點》填詞，他笑稱歌曲主要想攻陷「MK妹」市場，所以一定要情歌，而且歌詞不能太深奧，「首歌大概寫了3星期，有時冲緊涼或如廁時靈感到便立即不停哼住，哼到屙完為止。部分歌詞是我自己經歷，例如分手會喊或飲醉酒，但精神病部分當然不是」。193希望藉新歌告訴大家他是歌手，不止得搞笑一面。

新歌滿足3個願望

至於歌曲MV，193找來最近跟他一樣人氣急升的《ERROR自肥企画》 導演Mike及其團隊拍攝，因大家合作無間，清楚他哪個角度最靚仔。193還自爆拍攝時被MV內的分手劇情影響，曾一度跌進分手漩渦抽離不到，他說：「新歌滿足了自己3個願望，第1是solo歌；第2是拍MV穿自己設計的衫；第3是找到人氣YouTuber幫我推這首新歌MV。」

貪ERROR無偶像包袱

作為ERROR顏值擔當，並有「ERROR姜濤」之稱，不少人覺得193浪費了其先天條件。但193表示現在讓他再揀，都會揀ERROR，因包袱沒那麼多，「ERROR可以全裸跟花姐浸溫泉，換姜濤全裸就不行了。同埋拍廣告也沒那麼多限制，幾時見偶像會扮女人」。193曾發文表示羨慕MIRROR，但他稱現在不會了，因現在都有時裝品牌找他拍廣告。193解釋有這個想法純粹當時無工作，漸漸跌入了負面漩渦，當自己忙工作就不會有時間再想這些，他笑說：「希望公司不要令我有抑鬱啦。」

自覺可禮貌一點

193早前反擊無綫高層曾志偉的一番言論：「J2是什麼來？是否40多歲還做《#後生仔傾吓偈》那個？」引起一陣小風波，有人讚他直率敢言，捧他為「娛樂圈清泉」，也有人覺得作為後輩的他欠缺尊重。193表示沒想過這番說話引起這麼大迴響，因他向來都是這樣議事論事，心直口快，「我沒想過事件會發酵得那麼大，聽朋友分析是因為我將很多人心裏面不敢說出來的想法說了出來」。193續稱數據上他是沒講錯的，但事後自覺可以禮貌一點，「例如形容老人家，我可以說長輩或老人家，不應該說『老嘢』，但說了出去已收不回；經一事長一智，希望以後說話前停一兩秒想清楚再講」。

開心粉絲人數激增

193表示有看過《#後生仔傾吓偈》，因要知己知彼，否則怎能講出數據，「但當然不是經常看，因真的不好看」。常說娛樂圈是圓的，但193不擔心言論會影響日後發展，大家都是各為其主，都期待有合作，不一定要對立，有競爭才有進步，相信這年代已不存在封殺。193稱發表言論後當晚都大壓力，一來同組兩名口罩小姐落敗已灰灰哋，後來見到follower激增即開心番。不過193稱不關粉絲人數超越姜濤事，因大家類型不同，粉絲群也不同，所以不會比較，但樂見每個兄弟都受大家歡迎。

入行快3年，193都擔心稜角會隨着入行年數而被磨蝕，所以他時常提醒自己勿忘初衷，就是做最真的自己，拒做偽人，「雖然講真話一定很易得罪人，我都會照直講，但言語上會稍作修飾。堅持自己很重要，我覺得在現今香港娛樂圈很需要有個人性格。希望藉住我這件事感染到其他人，都可以為自己喜歡、或覺得不對的事情發聲」。

鬧公司不用入「雪櫃」

在參加《全民造星》前，193曾報名無綫藝員訓練班，是否慶幸未獲錄取？193說：「真的不知道，全部都是命運，如當年進了藝訓班，說不定我會成為王浩信或楊明去開燉湯店。但我很慶幸入了ViuTV，試問有哪間公司黐線到容許藝人鬧公司，這樣做必定第一時間入『雪櫃』。」除藝人身分外，熱愛時裝的193還創立自家服裝品牌。他表示還未想到要打造時裝王國，只是自己喜歡時裝，以前有陳冠希和余文樂這些Fashion icon，他希望能做到，這除了是夢想外當然也為了賺錢。

化妝：Manyi @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @Chic Private i Salon

服裝：Issey Miyake