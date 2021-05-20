ToNick為7月演唱會熱身 主音趙善恆：一起撐落去

ToNick昨日一口氣演繹4首歌，唱到《一口氣》時，恆仔說：「無論怎樣都好，一起撐落去！」之後唱到興起，還站在鼓上唱，現場氣氛熾熱。ToNick又以一曲《離散序》抒發對近年離港和離世朋友的感受，但他們相信離開是重聚的序章。演出結束後，一眾粉絲仍站在原地狂叫encore，ToNick即場加送一小段《T.O.N.I.C.K》滿足粉絲，並高呼加油。

ToNick受訪時表示近兩年無跟觀眾如此近距離接觸，感到很開心，昨日只是發布會，開騷當晚一定會玩個夠。他們稱開1場真的不夠喉，會否加場要視乎售票反應，他們當然想跟粉絲玩多幾場。鼓手葉晨曦笑說：「我們準備好起碼18場，開勻香港18區。」問到海報是否有特別含義？ToNick指他們是在觀塘長大的樂隊，由在木板屋夾band開始，希望告訴大家無論出發點有多困難都好，只要相信和互相撐住，總能成功。他們說海報設計師喜歡玩隱藏信息，粉絲可從中摸索。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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