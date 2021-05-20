趁疫市租平開健康中心 謝雪心投資7位數：有危便有機

雖然疫市開舖，但心姐認為有危便有機，舖租亦有減，較市價平。投資可有7位數？心姐說：「一定有，不過始終有間地舖是比較好。（目標開多少間？）盡能力做啦，其實北京、上海都有開店，但因疫情未能親身出席，只能透過視像支持。」

心姐透露此生意由做義工開始，希望幫到更多有需要的人。收入是否比做幕前好？她稱兩者不同，幕前是由細到大很喜歡的工作，現在正拍攝新劇《愛上我的衰神》。為打理生意，心姐事前花了很多時間去學習，記住每樣產品的好處，她說：「要幫助同事，無綫的藝人朋友來這裏可免費治療。」

對前輩尤聲普離世感突然

談到資深粵劇大老倌尤聲普（普哥）離世，心姐稱二人非常熟，難忘當年合作《六月雪》，普哥反串飾演其奶奶，她說：「我記得他成段小曲教我唱，我就跪在他大髀唱，都已經忘記了他其實是男人，當正他是奶奶。」

心姐表示幾個月前見過對方，沒什麼異樣，之前大家做些大型演出在後台化妝，亦見普哥精神很好，並說：「我沒聽過他有長期病患，所以很突然。他是一個很有粵劇根柢的老前輩，雖然年紀大，但做戲依然有心有力，故得知消息時，心裏很不舒服和不捨得。」

記者：陳釗