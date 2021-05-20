吳業坤日本體驗之旅甩廢青之名 回港惹是非 否認激嬲無綫力證多演出

坤哥自覺30歲點都要「做啲嘢」，碰巧攞了簽證，於是去年11月完成新劇《異搜店》便毅然飛赴日本，疫境下展開工作假期，但由於留日時間延長，加上過着「有出無入」的生活，坤哥要動用儲蓄，5個月至少花了150萬日圓（約10萬港元）。

數到最難忘，坤哥憶述是以一無所有的身分，靠一雙腿和有限的日文，用18日完成「東海道五十三次」，他說：「愈行愈覺得自己無咁廢，亦很開心見到不少網友說看完對我改觀。」步行期間，除面對變幻莫測的天氣外，還要克服身體上的疲憊，坤哥笑稱行完第一日已想放棄，因雙腿痛到走不動，頭幾天真的趷住行，但既然選擇行這條路，便要硬着頭皮撐過去，他說：「最危險是夜晚行山路，因為我怕鬼，沿路都無燈，不知會發生什麼事，但行完發覺日本是很安全。」

爆喊清空垃圾情緒

在「東海道五十三次」途中，坤哥透過音符記錄感受，創作出打氣歌《一路》。他說：「歌詞裏一句『如累了，請你相信只要捱下去』，是我在行的時候隨口唱出來，當刻好像得到安慰似的，就如人生一樣，如果感到累了，休息一下便繼續行，雖然這句歌詞很簡單，卻觸動到我，眼淚不停湧出來。」坤哥希望透過歌曲鼓勵大家要相信自己，縱使在人生旅途遇到逆境，都不要消沉太久，打完氣便繼續前行。

坤哥認為此趟「東海道五十三次」最大得着是清走自己的垃圾情緒，並說：「我以為經歷那麼多已看化，但原來沉澱了的情緒都要清除，這18日我不斷和自己聊天，哭過一次，那次哭了整個小時，不開心的事情也隨着淚水釋放。」人生觀隨着此行有所改變，充滿電回來，是正能量的化身，他說：「當你試過一無所有都可以如此灑脫時，現在什麼都不會怕，所有包袱都放下了。」

眾所周知坤哥不止人緣佳，異性緣也不俗，不過他笑說此行沒艷遇，反而認識不少日本大叔，坤哥說：「我覺得都可說是『一夜情』，因第二天就不會見了，不過我們有保持聯絡，我回香港他們有跟我說加油，又會畫畫送給我，這種感覺很神奇。」

曾擔心生計想轉行

坤哥轉眼間已入行10年，由在台慶扮演一隻「人肉棋子」，一步一步登上每個歌手夢想中的紅館舞台，一點也不易。坤哥自覺這10年已很圓滿，並說：「如果以一本小說來說，有高潮起跌，又有結局，2019年《小句號》是我前10年的小句號，現在展開人生第二章。」坤哥表示這10年間得到的比他預期的多，沒想過夢想成真，能在紅館開演唱會，他說：「真心的，這10年我所得到的比失去的實在多很多，令我不記得失去了什麼。」

不過坤哥自爆去年曾萌生轉行念頭，因受疫情影響工作量突然大減，令他感到徬徨，開始擔心生計，他說：「當時會想是否要開始做些副業，始終要養家，希望多些收入，西裝生意已經頂不住結束了，現在反而想當老師，教人唱歌、彈結他，若日後發生什麼事，都能確保生計。」

盼到日本推廣東歌

談到未來10年的目標？坤哥希望能再在紅館開騷，做多一些不同的Live。今趟日本之行，他認識當地不少唱片公司，希望之後有機會到日本發展，宣揚廣東歌，亦有計劃在當地一些小場館開騷。

成家立室亦是坤哥未來10年的目標之一，他自爆之前一直被「歌手不應該拍拖」的舊觀念籠罩着，但其實拍拖、結婚都是正常的事，他說：「我將來拍拖不會刻意講，但被發現也不會否認，我覺得無所謂。（會揀香港女友還是日本女友？）我覺得可以同外國女仔發展都不錯，我的市場很龐大，全球的，哈哈。」

否認跟193合照激嬲無綫

此外，近日有指坤哥因與ERROR成員郭嘉駿（193）合照激嬲無綫，被飛出ICAC新劇，但日前坤哥仍有出席東京奧運記者會。坤哥昨日回覆《明報》澄清因會參與奧運拍攝工作，跟劇集撞期，所以拍不到。他回港後都參與無綫不同節目演出，力證未有激嬲公司。

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記者：陳釗