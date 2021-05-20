【開箱】《涅墨西斯》 廣瀨鈴「操控」櫻井翔破案

收視未如理想

論演出陣容及播放時段，《涅墨西斯》屬NTV今季重頭劇，可惜收視未如理想，由首集11.4%一路走下坡，本周初播出第6集，跌至7.9%。根據Oricon最新調查顯示，觀眾對春季日劇的滿意度，竹野內豐主演富士電視台新劇《第一刑事部的烏鴉》位列冠軍，亞軍是松隆子主演的富士新劇《大豆田永久子與三個前夫》，北川景子主演TBS《離婚活動》排第3。《涅墨西斯》敬陪第10位末座。難道觀眾已看膩偵探劇？還是此劇吸引力不足？

「涅墨西斯」是希臘神話中的復仇女神，以正義鐵槍儆惡懲奸。劇集講述「涅墨西斯」偵探社栗田一秋（江口洋介飾），退居幕後當社長，將偵探職責交到風真尚希（櫻井翔飾）手上，他卻查案能力欠奉，總是借助印度回流日本的天才少女美神杏奈（廣瀨鈴飾）才能破案。偵探劇格局大同小異，都由不同案件拼湊而成，已播出6集的《涅墨西斯》也一樣，如首集講述年邁富豪立下遺囑將遺產分給6名女朋友，某日他收到死亡恐嚇，貼身醫護上原黃以子（大島優子飾）找「涅墨西斯」偵探社幫忙查出誰在幕後主使。可是在生日派對上，富豪於密室被殺，風真尚希與美神杏奈要找出真兇。

第2集講述中學女生拜託偵探社尋找失蹤胞兄。追查期間揭發詐騙集團的騙局，並偵破一宗謀殺案。第3集圍繞狂徒在主題公園埋下3個炸彈勒索金錢，偵探社協助警方找出炸彈及狂徒暱藏位置。第4集，女子高中發生美術教師墮樓案，美神杏奈化身學生潛入學校查案。第5集，深山經營養殖場的老闆墮崖身亡，警方判定為自殺，其親友卻找不到老闆的自殺動機，遂委託涅墨西斯偵探社調查。《涅墨西斯》每集的案件並不複雜，50分鐘播放時間足夠解謎，比較特別是主軸隱藏着大案貫穿全劇，由第6集開始拆解細節，並且與美神杏奈的身世有關。美神杏奈母親多年前在一宗離奇交通意外中身亡，父親美神始（仲村亨飾）某日突然失蹤，似乎與當年的車禍有關；栗田一秋是美神始的好友，一直暗中調查。偵探社接到的案件，不時為該失蹤案帶來線索，可看出編劇的心思。

演出陣容強勁

角色方面，編劇也精心設計，如美神杏奈從印度回流日本，學會一身武術，鍾情色彩鮮艷的騎呢料理。風真尚希則很熱血，雖然沒有當偵探的頭腦，每次都要美神杏奈幫他解謎。風真尚希解說案件時戴着耳機，複述美神杏奈的話，這個設定擺明是向《名偵探柯南》致敬。

《涅墨西斯》情節創意不多，但勝在星光熠熠，除了廣瀨鈴、櫻井翔及江口洋介主演外，還有AKB48前「一姐」大島優子、《銀魂》橋本環奈及《超級特派員2》勝地涼亮相。男團KAT-TUN成員上田龍也、《母子逆緣》奧平大兼及《誰調換了我的父親》真木陽子等亦有份客串。另外，《涅墨西斯》雖說是廣瀨鈴與櫻井翔二人聯合主演，給觀衆感覺卻是由廣瀨鈴帶動劇情，未知櫻井翔的粉絲會否不滿？