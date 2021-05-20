新垣結衣星野源宣布結婚 延續《逃恥》情緣 否認懷孕 未定婚期

星野源與新垣結衣昨日下午透過事務所聯名發表婚訊，表示希望今後能夠互相扶持，創造豐盛而美好的時光，「雖然我們仍有不成熟的地方，但希望能夠溫暖地看顧、守護對方，今後也請各位給予我們指導與鞭策，最後衷心祝願疫情能早日結束」。

新垣結衣結束與事務所合約

星野源與新垣結衣同一時間分別透過社交媒體親自向粉絲交代婚事。星野源稱對上一次正式向粉絲報告，是他病倒停工時，今次向一直支持他的粉絲宣布婚訊，感到非常開心，「今後希望與新垣結衣度過安穩生活，並會更重視及處理好每份工作」。新垣結衣則表示由10多歲出道至今，一直獲得許多人的支持，在工作方面感受不同的刺激，私生活上卻努力尋找平和，「今後希望能與星野源安穩地度過簡樸而豐盛的生活」。新垣結衣還透露，與經理人公司LesPros結束合約關係，今後會以自由身工作。她解釋此舉經過深思熟慮，出道20年之際對未知的將來感到不安與期望，又謂與經理人公司仍會合作，建立屬於她的工作方式。

《逃恥》特備劇「促成」婚事

星野源與新垣結衣於2016年合演《逃恥》後，一度傳出緋聞，但從未公開戀情，亦沒被傳媒拍得約會照，難怪婚訊震驚藝能界。據日媒報道，二人去年底合演《逃恥》特備劇，關係變得更親近，劇集煞科後二人以結婚為前提開始拍拖；有指他們從一開始就討論結婚，考慮到社會狀况及雙方的工作，直到昨日才宣布婚事，並強調新垣結衣現時沒有懷孕，今後仍會繼續工作，兩人也未同居，註冊結婚事宜會再安排。據報傳統的雙方見家長儀式沒有特別進行，婚期也尚未確定。

「國民老婆」新垣結衣宣布出嫁後，不少粉絲哀號，仍「忍痛」送上祝福。有份參演《逃恥》的藝人，包括石田百合子、真野惠里菜及宇梶剛士，昨日亦紛紛祝賀兩人。

星野源10年前認定新垣結衣

《逃恥》編劇野木亞紀子與原著漫畫作者海野綱彌，也先後發文祝賀，後者更附上親筆畫作。另據日媒報道，新垣結衣與星野源曾先後代言日本任天堂的switch及瑪利歐遊戲，任天堂昨日罕有發文祝賀二人，被網民稱為「任天堂婚姻」。

星野源與新垣結衣拉埋天窗，延續《逃恥》情緣，有日媒翻查男方10年前的訪問，稱他以新垣結衣為理想對象。二人的情史也十分豐富，星野源才華洋溢，能演能唱能作，女人緣甚佳，曾跟女歌手aiko拍拖，還與《型人狗仔隊》二階堂富美、《海街女孩日記》夏帆、《你已藏在我心底》石橋杏奈、女主播有働由美子等傳緋聞。新垣結衣則先後被指與劇集拍檔撻着，包括《戀空》三浦春馬及《全開女孩》錦戶亮，據悉後者分手後到處炫燿與新垣結衣拍拖一事，令女方大受傷害。

文：蘇珮欣