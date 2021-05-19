陳瀅抱歉戲分多過3主角 歐陽震華想自編自演無綫劇

談到女主角萬綺雯（蚊蚊）始終未有出席宣傳活動？Bobby笑稱對方忙於在浙江開設民宿，正如火如荼，「她現在日理萬機，大生意來的，說不定遲些搞埋影城。蚊蚊這麼有仙氣，在深山開民宿很適合，可以跟老公陳十三在竹林穿梭。我一定會去她開設的民宿玩，最好找我做埋代言人」。

馬德鐘稱陳瀅是女一

劇集進入白熱化，馬德鐘稱最後兩周的劇情，連他都看到有點喘不過氣。陳瀅被指劇中戲分過多，令3大主角歐陽震華、馬德鐘及萬綺雯淪為配角，惹不少網民不滿？她對此說：「不會不開心。我都抱歉的，如我是他們的粉絲，都會期待看多些他們的戲分。但因我劇中演臥底，貫穿在他們之間，所以見我較多。（蚊蚊是否因此缺席宣傳？）不是，是因為她在內地工作。」談到有網民發現最近的無綫劇借女一捧女二？馬德鐘即幫口說此劇是雙男一、雙女一；又讚陳瀅是好對手，合作過程愉快，很有火花。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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