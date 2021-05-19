「劇集成功靠團隊努力」 林夏薇不覺借女一捧女二

馮盈盈讚林夏薇演技大爆發

對於有指最近無綫劇有個現象，就是借女一捧女二，網民發現馮盈盈在《逆》劇中的戲分比林夏薇多；對此，林夏薇不覺有這個現象，她表示每個人物設定不同，馮盈盈的角色是比較出彩，但作為演員，收到劇本後便專注角色做好本分，不會想戲多或戲少，「可能今次是我和陳展鵬繼4年前《乘勝狙擊》後再合作，所以粉絲有期待，我都明白，大家不要心急。（會否不開心？）不會，一部劇的成功是成個團隊的努力」。林夏薇稱劇中的案件都很精彩，可惜未能參與太多；老公亦有陪她一起追看，當然想見到她多一點出場。

馮盈盈亦不覺得有此現象，自言其角色的作用，只是給林夏薇與陳展鵬之間的一個磨練，為之後劇情鋪路。她又大讚林夏薇之後有幾場內心掙扎戲，簡直是演技大爆發，她在旁也獲益良多。

陳展鵬望開續集：會更好玩

相隔3年再出劇有此佳績，陳展鵬覺得幸運，從總監製劉家豪和編審口中還得知劇集在內地很受歡迎，林夏薇都說她在廈門的同學都有追看。會否開續集？陳展鵬覺得會，再開續集應該會好玩很多，「現在好像找到拍警匪片的出路，最重要拍到自己香港的劇」。對於撼贏「收視福將」歐陽震華？陳展鵬謙稱：「不同的，我想是一劇之本，好劇本再加對的角色，便能產生很大化學作用。」陳展鵬稱現時每晚全家人都有捧場，連媽咪都讚很刺激。

記者：陳釗

攝影：劉永銳