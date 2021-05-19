蔡卓妍內地出關慶祝Twins成軍20年 鍾欣潼突然清減回復面尖尖

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好姊妹重逢攬埋一嚿

蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）昨日分別在社交平台上載兩人「重逢」的視頻，阿Sa說自己完成14日隔離，立即見到好姊妹阿嬌，還有在隔離期間網購的戰利品，表現得非常興奮；之後關智斌也有現身，大伙兒一齊食大餐。阿嬌則在微博寫道：「終於見到我親愛的SaSa啦，必須要給你一個大大的擁抱，偷偷在你家躲着等你回家，有被驚喜到嗎？感謝你這20年的陪伴，下一個20年，我們還要一起走下去，我們約定好了60歲還要一起打側手翻哦！」

《小小女人》MV玩虛擬場景

Twins為回饋粉絲，也為了對組合成軍20周年的一個總結和紀念，推出新歌《小小女人》。整個MV以粉紫系色調呈現，呼應「小小女人」主題。MV中每個虛擬場景元素鋪設，都與歌詞一一對應，而虛擬場景亦包含Twins出道以來經典歌曲，包括《女校男生》、《愛情當入樽》、《丟架》、《下一站天后》、《士多啤梨蘋果橙》及《星光遊樂園》等。鏡頭在過山車、摩天輪中穿梭變幻，從一個場景換到另一個場景，不停往前推移，猶如歌中所表達「讓歲月逐年重溫 坐在過山車看人生 從高峰一刻不免瞬間下沉 而好風景已留住在我心」。當唱到「從無懼腳踏地雷 世間驚險卻仍可 英勇面對」時，畫面由遊樂園的溫馨，轉變為包含三角、網格、面具等元素的尖銳形象，突出堅強的小小女人，要英勇面對世間艱險的深意。

攜手走過每段路 20載情誼不變

阿Sa和阿嬌攜手走過20年光景，姊妹情誼從未改變，走過的每一段路，經歷過的每一個旅程，都有彼此的身影，這也是MV想要表達的另外一層含義，「何妨共你八十時 著起新一季時裝 優雅地老」，無論旅途多遙遠，感謝有你在身邊。