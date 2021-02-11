翻睇《花姐ERROR遊》 張堅庭評騎呢怪惹網民反感

評論被指欠禮貌

張堅庭稱不能太落後，開始翻睇《花姐ERROR遊》，透露跟花姐在ViuTV打過一次招呼，身邊還有姜濤。他說：「花姐真係勁有性格，全不修飾，樣又唔靚，又粗魯，但一個電視台肯sell失敗給社會，也是功德。因為成功、疊水、靚女、在前台主導了社會，𠵱家有班咖哩怪（騎呢怪）受人注目，又得支持，讓3萬蚊呎價嘅社會開心吓，有長者八達通的我要撐一撐……老實講……睇完我都鍾意咗佢哋。」

有網民認為張堅庭對花姐的形容欠禮貌，說花姐有內在美是靚女，並不認同節目是「sell失敗給社會」；也有人稱張堅庭在《表姐你好嘢》也是「騎呢怪」。

花姐粉絲好熱血

昨日張堅庭再回應網民，寫道：「花姐及她的一眾支持者真係好熱血，可惜不明什麼是正言若反，𠵱家由細台突然好似大台咁。大家不要被成功掩蓋，要繼續努力，把所有批評變做子彈，不單享受被嘲諷，還要加倍自己玩自己，這才是underdog成功之道。」

娛樂組