Marvel超英劇橫掃MTV頒獎禮 史嘉麗祖安遜誤遭老公淋鬼口水

Disney+首齣Marvel超級英雄劇集《WandaVision》叫好叫座，大熱捧走最佳電視劇集獎之餘，劇中飾演「紅女巫」的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen），擊敗《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《雨傘學院》艾略特佩芝（Elliot Page）等競爭對手，勇奪最佳電視演出；至於她的拍檔嘉芙蓮漢恩（Kathryn Hahn）亦憑此劇贏得最佳奸角，二人又平分最佳打鬥場面，合共4獎成為今屆大贏家。

《飛隼與寒冬戰士》亦不遑多讓，由「飛隼」進化成為「美國隊長2.0」的安東尼麥奇（Anthony Mackie）贏得最佳英雄獎，可謂眾望所歸；而他跟「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）獲封最佳拍檔，亦是理所當然。

「黑寡婦」史嘉麗祖安遜獲頒時代大獎，表揚她在影壇的成就。因受疫情影響，史嘉麗未有親自到場領獎，改為在家錄影致謝辭，然後在頒獎禮現場播放。史嘉麗的銀幕拍檔如「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），過去亦曾獲此殊榮。

童星出身的史嘉麗捧着金爆谷獎座，向從影接近30年來一直支持她的影迷、拍檔及工作人員致謝之際，她的老公兼綜藝節目《周末夜現場》編劇Colin Jost忽然捧着一盆綠色鬼口水，然後向着愛妻照頭淋，令她又驚又怒，忍不住「爆粗」鬧老公，原來後者誤以為MTV頒獎禮是兒童選擇大獎，雖然這段插曲有造假之嫌，但二人交足戲，仍能逗得觀眾一笑。

卓威贏最佳電影演出

已故《黑豹》男星卓威博士文（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》贏得最佳電影演出；《柏捷頓家族：名門韻事》劇中飾演公爵的利基尚沛治（Rege-Jean Page）則獲頒突破演出獎，身兼頒獎禮主持的黑人女星賴絲莉鍾斯（Leslie Jones）亦憑《美國之旅2》贏得最佳喜劇演出獎。