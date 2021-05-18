粵劇大老倌尤聲普離世 享年89歲 不言休 上月仍踏台板

尤聲普（普哥）死訊傳出，尹飛燕回應傳媒稱不敢相信，初時以為是惡作劇。他們合作半世紀，上月底還在屯門大會堂合演《乾坤鏡》（五代同台版），當時覺得他瘦了一些。因疫情關係，有時候他不參加排戲，但沒有提及身體不適，未聽聞他心臟有問題。尹飛燕稱普哥是很好的前輩，初出道時獲對方教導。

羅家英嘆後繼無人

羅家英在社交平台悼念故友，寫道：「好唔開心，尤聲普師兄今早辭世了，香港殿堂級粵劇老倌少了一個宗師，很捨不得，很意外。他一向身體很好，忽然的辭世，或許是一個很舒服的離開，但是我們很傷心，我17歲與他演出，到現在60多年，做了一世的戲，在舞台上，我們很合拍，教了我很多東西，一同創作很多經典人物，他的曹操、他的反串戲、他的鬚生氣、他的霸王、黃三客，很多很多的經典人物，後繼無人，普哥，太多的懷念講之不盡。不想再講了，尤太保重，節哀順變。普哥，再見，來生再見。」

阮兆輝表示昨早聽到普哥離世消息，輝哥兒子阮德鏘也曾跟普哥合作，感到傷感，知道他去世時好安詳沒辛苦，感到安慰。阮德鏘說普哥睇住他大，小時候曾同台演《狸貓換太子》。

熱愛戲曲 好學不倦

尤聲普廣州出世，出身演藝世家，其父尤驚鴻是著名男旦。他9歲以童星身分入行，1960年代曾加入多個著名劇團，其間伙拍過的一線演員多不勝數，包括梁醒波、新馬師曾、鄧碧雲、麥炳榮及鳳凰女等大老倌。

他在「丑生王」梁醒波的建議下，改習丑生，兼習老生，亦嘗試過武生及花面等。他對戲曲藝術熱愛，粵劇外又曾師承有「北猴王」之稱的京劇名伶李萬春，及後又跟隨京劇武生劉洵練功。

扮演曹操 行內一絕

1980年代，普哥長期擔任雛鳳鳴劇團的丑生及武生，曾於1990年至1991年間，一年內最高紀錄演出超過150場，直至1992年雛鳳鳴解散。他在1989年慶祝香港文化中心的開幕演出及1999年的「紅伶排場戲薈萃」，飾演《六國大封相》公孫衍一角，演出被視為後繼承了「武生王」靚次伯。

在1980和1990年代，普哥已是丑生及武生中的佼佼者，他扮演的曹操更是行內一絕，無人能及。近年他多參與八和會館、康文署舉辦的「中國戲曲節」及香港藝術節粵劇節目的演出，以身作則傳承戲曲藝術，又向新一輩演員傳授戲曲技巧，深受後輩敬重。

對於普哥辭世，民政事務局局長徐英偉表示深切哀悼，稱對方一直積極參與演出，畢生致力推廣、保存和發展粵劇，貢獻良多，他的離世是香港的損失，將永遠懷念他，並向他的家人致以最深切慰問。