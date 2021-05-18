取得甜品師資格拒開店 梁詠琪：做生意責任大

上堂期間洗了一世人的碗

Gigi笑言每堂除要處理蛋糕外，也要清洗廚具，已洗了一世人要洗的碗，「我現在洗碗很快，還快過屋企工人姐姐。有時在雪櫃見到有樽奶就會『身痕』整蛋糕，見到有碗未洗就去洗」。Gigi認為今次亦給女兒好榜樣，無論什麼年紀都可追求新知識，「阿女開頭見我溫書，會覺得我不陪她，跟她解釋既然開始了便要負責任、認真對待」。Gigi稱考完試時，女兒對媽媽好像有失而復得的感覺。Gigi又讚女兒很乖，知她上堂站太耐腿抽筋，會幫她揼骨。

Gigi表示之前會攞上堂做的蛋糕回家，現在畢業了，去接女兒放學時她間中都會問有無蛋糕食？「上堂時一日攞3個蛋糕回家，多到我已停止他們食晒；我會將蛋糕送給女兒同學、鄰居，因此交了很多好朋友」。Gigi稱現在多了藉口買蛋糕，以前老公會說多食會肥，現在可藉辭做研究。

Gigi雖憑證書取得在法國做廚師或開設法國餐廳的資格，但她表示不會考慮開甜品店，平時炮製給家人吃已深思熟慮，會擔心食物安全，若做生意責任更大。不過學了必受用，為慈善更義不容辭，是次便炮製限量版朱古力義賣，為小黃花慈善教育基金籌款。Gigi稱由於步驟多，所以邀請了五六名同學幫手，花了12小時完成1000粒。

Gigi表示亦希望透過所學知識做有意義的事，例如整蛋糕送給露宿者，或幫助更多有需要的人。

記者：陳釗