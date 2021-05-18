認與男友Staycation很開心 湯洛雯爆馬國明未求婚

湯洛雯早前生日與馬國明到酒店Staycation慶祝，還帶代表他們的小馬及獨角獸公仔，又公開男友拍攝的泳裝浸浴照，她說：「其實是做spa，不過穿的不是三點式，是one piece。」她承認兩人Staycation很開心，馬國明也是第一次去；問男友可趁機求婚？她說：「沒有！也沒有一刻以為他會求婚，我們都不是很surprise的人，如我想食什麼蛋糕都會和他講，叫他去買，不需要他諗太多，連個Staycation基本上都是我搞的。」對於獨角獸公仔被人話污糟，要幫公仔冲涼，湯洛雯稱是馬國明話帶埋公仔去，她只是剛巧見到很多人話公仔污糟便洗。問為何男友玩到公仔那麼污糟？湯洛雯笑道：「我點知點解，多塵啩！」

馮盈盈陸浩明hea跳落敗

馮盈盈及林穎彤於「我要上台慶」環節，為《#後生仔傾吓偈》一班主持的跳舞演出助陣，馮盈盈化身成熟訓導主任，林穎彤就以大媽造型亮相。馮盈盈稱也希望跟一班後生仔勁歌熱舞。陸浩明自誇跳舞風格獨特，媲美當年麥明詩在台慶的演出，要配合拍檔的跳舞水平出來搞笑，最終3人被評跳得hea，未能過關成為「我要上台慶」候選名單。馮盈盈表示仍希望憑個人實力上台慶表演，「看能否憑唱歌上台慶，我已跟譚嘉儀學唱歌，她都讚我唱得幾好」。

林穎彤否認與伍富橋復合

有傳林穎彤最近與舊愛伍富橋合作拍新劇而翻撻，她說：「我們沒有復合，拍完劇都沒有聯絡，連家姐和很多朋友都問我，絕對無咁嘅事，只是拍劇時我們演情侶，有時場戲只有我們，為方便由化妝地點去拍攝場地，才跟他的車，免另外安排車，可能因而引起誤會。」她強調絕不是轉地下情，亦不是有人追求急於澄清，只是不想嚇親屋企人和朋友，「都不想影響對方可能要追女仔，我都要識吓男仔」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵