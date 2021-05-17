「大台前編劇」爆男主角擅加戲改對白 蕭正楠：演得不順 微調劇本正常

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

目前自由身工作的阿茄入行3年多，在《晚吹-又要威又要戴頭盔》表示曾效力「大台」，他指在行業萎縮加上電視台刪減預算下，編劇要兼顧道具等非編劇範圍內的工作。這些編劇的額外職責，阿茄稱包括曾為古裝劇寫皇上的奏摺，還有布景中的橫幅、揮春，墓碑上的角色出生年月日等。他指編劇處理劇本已好忙，應該有部門專門負責。他提到有次劇集因觀眾取笑及質疑劇情，監製要求編劇在社交網開專頁向觀眾解釋，變相做埋Marketing（營銷部）的工作，還要加班去做。

被迫兼顧道具 每日飛紙仔

阿茄續指電視台編劇還要遷就廠期，有次某監製的廠期已定，卻因高層之間的拗撬，劇本要推倒重來，臨急找他一隊人去處理，要一個月內完成20集的劇本。他稱基本上是無可能，每天飛紙仔給演員，如那天廠期拍男主角在客廳，就要「嘔到」劇本出來安排男主角在廳拍攝。由於編劇不用跟場，與演員大多沒有接觸，所以當演員得獎致謝時，編劇大多無份。阿茄又爆有男主角擅改對白，臨時加跪地哭戲，對白更改到影響之後的劇情走向，編劇被迫要改劇本遷就。節目尾聲，阿茄更指香港常有落不足鳴謝的情况。

湯洛雯：不流暢會改少少

蕭正楠、湯洛雯、馮盈盈昨晚演出《開心大綜藝》，對於「大台前編劇」阿茄的不滿，蕭正楠相信不是說他。至於有否改劇本及對白的事，蕭正楠說拍攝期間若有些細位演得不順，對劇本微調很正常，每個演員都會做，但一定不會改大橋，相信編劇會明白。提到有男演員曾擅自加跪地喊戲，蕭正楠笑言︰「我會為自己刪減大段對白﹗我不知道是指哪部戲及哪名演員，如當時演員認為要有這場戲，現場又容許發生，我估是他覺得有需要。如導演覺得不對，拍完也可以剪走，不會有很大影響。」蕭正楠強調拍喜劇時是有需要改劇本，跟對手撞出火花，不認為公司很不尊重編劇。

湯洛雯自言最「鵪鶉」，除非是劇本不流暢，想對白更順及對白中有太多「因為」、「所以」時，才會改少少。她說：「如次次要打給編劇問，我怕會煩住他們。少少改動OK，但不會大改到加場戲。」

馮盈盈經驗淺 跟從導演指示

馮盈盈自言拍劇經驗淺，不夠膽也未有過改劇本的想法，都是跟從導演指示去演，是團隊合作；即使有新想法，都會先問准導演。