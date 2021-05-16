【開箱】《性福演算法》 大學生性與愛自修室

設計應用程式參賽

《性福演算法》全劇8集，講述女主角Natalia是大學高材生，平時不注重外表，又從沒拍拖，除了全副心思研究改善睡眠質素的應用程式外，只偶爾兼職幫人維修電腦。她一心希望自己的研究能取得教授歡心，從而獲選代表學校出外參賽，力爭上游。Paulina是Natalia的好友，來自傳統家庭，也是虔誠天主教徒，跟在軍事學校讀書的Mariusz，已發展至同居關係。她不滿男友在房事方面只顧自己又單一沉悶，卻始終沒坦誠剖白。富家女Monika長期曠課，導致父親收回她的寓所，逼她完成大學課程之餘，也搬到宿舍居住。首天已邀請陌生人回房間交歡，因聲浪過大而跟鄰房的Natalia交惡。

Natalia在課堂呈交改善睡眠質素的應用程式，同學反應冷淡，遠不及勁敵Rafal所提交的髮膠瞬間變色受歡迎。Natalia不忿可能落敗，問負責評選的Krynicki博士到底怎樣才能取勝。Krynicki指她的應用程式技術一流，但毫不性感，很難吸引人，不過3個月後才是校內比賽，她還有時間修改。Natalia在兼職的地方，見有客人的電腦因瀏覽色情網而中毒；回到宿舍又看到Monika再次帶不同男人成為入幕之賓，於是靈機一觸，想到要設計一個提升性趣的應用程式，不過她經驗不足，唯有向Paulina與Monika求助。三人合作把宿舍變成愛情酒店，免費讓情侶開房，以換取蒐集性趣的數據。過程中被Rafal告發，變成3人退學的危機。

3女角各有成長

3女跟家人各自有不同問題；Natalia來自單親家庭，與婆婆相依為命的媽媽，不再相信婚姻，也影響着Natalia，造成她只專注學業，變得不通世務；直到遇見男孩Adam，才觸動了她，慢慢改變過來，學懂除了關注自己，還有需要她珍視的人。Paulina以為依循父母的老路走，就是正確方向，卻沒檢視及表達過自己的情感，也不清楚究竟喜歡什麽；從參加派對、靈修課程，她漸漸明白嫁給Mariusz不是唯一的選擇，未來的路還有很多「可能」尚待摸索。

至於Monika，本是天之驕女，富裕又貌美，萬千寵愛在一身，父親認定她是集團繼承人，苦心栽培，她卻反叛不願依從，也抗拒對方的控制慾，同時看通男友Konrad只是爸爸的棋子。Monika最初看來是被寵壞的孩子，後來才發現她是3名女主角中最獨立自主，最勇於打破常規，也是最後讓Natalia應用程式成功的關鍵人物。