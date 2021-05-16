慶祝《雷神奇俠》上映10年 基斯扮窮拍「海報」

《雷神奇俠4》連月來在澳洲悉尼拍攝，預計明年5月上映，除了基斯漢斯禾夫和導演泰卡韋迪迪外，妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）及羅素高爾（Russell Crowe）等演員齊集當地，有份客串的基斯老友麥迪文（Matt Damon）早前亦飛抵澳洲。

基斯昨日公開的照片所見，他戴着寫有《雷神奇俠》英文片名《Thor: Love and Thunder》的棒球帽，帽子下是「雷神」的招牌金色長髮，很明顯他跟泰卡韋迪迪正在化妝間等候開工，是忙裏偷閒的自拍照。不過照片中的基斯與泰卡表情嚴肅，留言稱劇組對於拍攝官方海報的預算真的很緊絀，不過配合片名，保證會有很多愛與雷。另一方面，日前他公開與「邪神洛基」湯希丹斯頓10年前圍讀劇本的照片，自言當時兩人都未成名，現在看來卻沒有變老。

《壯志凌雲》35周年 續集11月上映

提起電影面世周年，湯告魯斯（Tom Cruise）主演令他爆紅的《壯志凌雲》（Top Gun），今年是上映35周年紀念，續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick）原定去年6月上映，受疫情影響映期延至今年11月。湯告魯斯前日趁「壯志凌雲日」，在社交網facebook公開最新幕後花絮照片，只見穿著軍綠色外套的他，凝望着35年前的黑白舊照片，並向粉絲表示，「我很期待今年稍後時間讓你們看《壯志凌雲：獨行俠》」。

據悉《壯志凌雲：獨行俠》在美國聖地牙哥海軍航空基地取景，由《攻．元2077》約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導，除了湯告魯斯，還有《有你終生美麗》珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）、《神奇四俠》邁爾斯泰勒（Miles Teller）等新加盟演出。