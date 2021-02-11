Uncle Ray榮休前最後開咪 播《Time To Say Goodbye》跟聽眾道別

港台高層輪流現身直播室

節目最後一小時，身處多倫多的杜麗莎致電回港向Uncle Ray送上祝福，更即席唱出一曲《Fly Me to the Moon》，表達對Uncle Ray的思念與關愛。香港電台英文台長蔡浩然、香港電台第三台節目總監高誼德、資深主持Peter King及Simon Wilson輪流現身直播室，與Uncle Ray一同細訴他廣播生涯的難忘經歷及珍貴回憶。節目結束前，Uncle Ray選播意大利歌曲《Time To Say Goodbye》與聽眾道別。

日前廣播處長李百全、副廣播處長馮建業、署理助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華、香港電台總監（電台）鄺思燕及香港電台第三台節目總監高誼德，向Uncle Ray送上印有他主持節目照片的特製黑膠唱片模型，感謝他對廣播界的貢獻，祝願Uncle Ray榮休後繼續遨遊音樂世界，身心康泰。「歌神」許冠傑日前和太太到港台直播室探班，送上親筆寫上「Always in Our Hearts」字句的陶瓷心意掛飾，祝賀Uncle Ray榮休。

Uncle Ray正式告別電台主持工作，他感到開心但又不捨，收到好多祝福好感動。他退休後有很多事要做，又會約朋友傾偈，相信不會悶。

娛樂組