一直奮戰到最後 38歲陳積榮不敵癌魔病逝

陳積榮（Jeff）近月情况轉差，昨午陳積榮facebook專頁發文透露他離世的噩耗：「感謝大家的愛，Jeff於今（昨）晨在親人的陪伴下，已暫別我們回到天家。Jeff是一位溫柔的勇士，他勇敢堅毅，一直奮戰到最後，他曾說：『我好幸運身邊有很多朋友陪我戰鬥，無論我戰勝與否，都希望用我的力量豐富大家！』現在他已不再痛苦了！再一次感謝大家一直以來的支持及鼓勵！他的愛和精神會一直長存我們心裏！另外，希望各傳媒朋友，在這段時間給予Jeff最愛的家人一點空間！永遠懷念。」

患第4期肺癌 兩度公開籌醫療費

陳積榮是無綫第20期藝員訓練班畢業，曾在無綫拍劇數年，但都是演閒角。之後過檔HKTV，在《惡毒老人同盟》飾演李楓的敗家仔，亦有返內地拍網絡電影，以及自資拍過3部電影《戀愛36D》、《最囧麻花》及《荒島屍變》。去年籌備自編自導自演電影《訓練班》，但6月中他因背脊肌肉痛到醫院檢查，證實患第4期肺癌，醫生告知可能得半年命。他在8月拍片公開病情，相信自己可以戰勝病魔，但治療費昂貴，他有經濟壓力，希望得到有心人援助。經治療後，他的情况一度穩定，到今年初他的癌細胞擴散，肺部腫瘤擴大，面對沉重醫療費，他唯有再公開求助，獲得不少網民及藝人捐款幫助，包括郭富城透過名下的慈善基金捐出10萬元、林盛斌子女捐出利市錢等，他感激大家愛護。

癌細胞極速擴散 盼痊癒繼續拍戲

陳積榮今年3月接受化療，他因甩髮將頭髮剃光，及消瘦不少。上月他接受《東張西望》訪問，表示接受化療好辛苦，癌細胞極速擴散，包括膊頭、手臂、肚位置都有腫瘤。雖然被病魔折磨，但他對演藝事業仍充滿熱情，希望痊癒後有一部對得住自己的作品。

孫慧雪悼念：一世不會忘記你

孫慧雪與陳積榮是訓練班同學，她一直給予支持，盡力提供幫助。她對於好友離世，昨日在社交網上載多張與陳積榮的合照，以及撰長文悼念，她說：「Jeff，和你實在有太多太多的經歷，一起追夢的過程，實在太深刻了！所以我呢一世都不會忘記你！」她讚陳積榮好叻好硬淨，一直撐到現在不容易，到最後，還擔心別人為他傷心，怕自己令人失望！她眼中的陳積榮個性坦率、正能量，有滿滿的計劃。陳積榮教她健康是最重要，無需要為不值得的人和事不開心，要珍惜每一個演出機會，努力成就想做的事，對自己無悔！還有陳積榮很重情，拍電影都堅持搵同期訓練班同學，讓她做電影女主角！她細數自己人生每個精彩時刻，都有陳積榮在身邊陪伴同見證！她說：「好開心認識你！現在只係短暫離別，我哋來日再聚！我哋會忘記悲傷，重新振作！因為你唔鍾意見到我哋唔開心！Jeff， we love you！」馬浚偉也留言悼念：「Jeff，你的努力和堅持已拿滿分！我們天家見，到時候再和你一起拍電影！RIP。」

娛樂組