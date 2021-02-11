回應查小欣轟《ERROR自肥企画》低俗不雅 監製：依足規例處理 盡了社會責任

《ERROR自肥企画》在ViuTV官網長佔「最多人睇」首位，據知也破ViuTV晚上11時的最高收視紀錄。節目監製賀志良接受《明報》電話訪問，他稱這節目是「少少」突破電視框架，是新嘗試，受觀眾歡迎當然開心。

不放黃金時段「尺度收緊不好睇」

賀志良說：「現在節目在11時才播放，其實比較夜，可以提早晚上10時半黃金時段。因為製作團隊好熱血，節目創作時，他們有很大膽的構思，要是遷就較早的播放時段，尺度要收緊便不好睇了。」他形容《自肥企画》的遊戲是「瘋狂」，問是否因此增壓力？賀志良笑說：「我跟『編集團』是不同年齡層，我無壓力㗎，就放手讓他們做。他們創作時有更瘋狂、離譜的構想，做監製就是守尾門，始終要守電視尺度，不能犯例令公司被罰錢。有人嫌打格仔太厚，但沒法子，一定要加厚格仔。」

保錡努力「片石仔」令網民改觀

吳保錡拍攝《自肥企画》是他跟網民爆粗吵架後「反省期」，節目播映他不時受「虐」，除脫毛及通淋巴外，前晚他接受「片石仔」超過20吓的考核成功，有網民留言為他同振臂高呼，因他的努力而對他改觀。有網民「陰謀論」認為安排是為保錡「洗底」？賀志良稱因為保錡的「自肥企画」交由節目組安排，所以為他度了3項難度挑戰。他真的很勤力練習，加上製作團隊很熱血，就「片石仔」為例，他們多次陪保錡練習。現在觀眾因節目對保錡更多了解，對他改觀，這是開心事。賀志良又稱幕後的「無制限OT編集團」親自上陣跟ERROR比賽是無酬勞的，其實他們可以安排藝員演出，但最清楚遊戲的是他們，亦玩得好投入，為節目效果也不計較了。

提到查小欣指節目低俗、不雅？賀志良表示節目可能有人嫌粗鄙，故安排晚上11時播放，並有警告字句是「M成年觀眾」類別，觀眾可以選擇睇或唔睇。他說：「我哋依足規例處理，正是盡了社會責任。」

查小欣：別台做這節目有什麼效果？

查小欣批評《ERROR自肥企画》低俗惹網上熱論。她稱講一些熱門的話題有激烈反應唔出奇，有人認同，但也有人唔鍾意。提到通訊局收到7宗《自肥企画》的投訴，但無綫《開心大綜藝》有300多宗投訴？她說：「多人睇到的節目，好自然投訴多。我唔係話《自肥企画》無人睇，我覺得是ViuTV形象幫到件事，觀眾會覺得不用太認真。真係好奇怪，是否雙重標準？若第二個台做這種節目會有什麼效果？」查小欣表示因為工作會繼續睇ViuTV，她不只是一個觀眾身分不喜歡便不看。對於有網民對她的攻擊？她稱也有看那些留言，見不少是「殭屍戶」便心中有數。那些攻擊離不開翻舊帳或笑她老，希望以後多加新意。

第10集拍白海豚 網民：有社會責任

《ERROR自肥企画》第10集尾聲「團隊自肥」，製作組邀陳欣妍出海睇白海豚。他們拍攝到多條白海豚，跟船家對話講保育時，感觸說：「不知道有幾多海豚，因為起這條橋，而被迫離開原有生活水域。」網民讚說出心聲，這就是社會責任。

娛樂組