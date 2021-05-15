【開箱】《誣罪審判》關塔那摩監獄冤案 律師捍衛人權與法治

真人真事改編

《誣罪審判》講述911後，來自毛利塔尼亞的史拉希（塔哈拉辛飾），被美國政府拘捕，未經審訊下囚禁於關塔那摩灣監獄多年，其間飽受凌虐，幸辯護律師蘭絲賀蘭達（茱迪科士打飾）和泰莉鄧肯（莎蓮活莉飾）鍥而不捨，加上軍事法庭主控官史圖寇殊（班尼狄甘柏貝治飾）發現的證據及背後陰謀，終令史拉希重獲自由。

英語片名The Mauritanian，正是毛利塔尼亞人的意思，也是主角史拉希（Mohamedou Ould Slahi）位於西非的祖國。《誣罪審判》正是根據他在獄中所寫的暢銷書《我在關塔那摩的日子》（Guantanamo Diary）改編而成，《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）曾在該書的發布會上朗讀章節，也很喜歡史拉希的故事，並希望把它搬上大銀幕，最初只是擔任監製，及後才決定粉墨登場，扮演軍事法庭主控官史圖寇殊（Stuart Couch），來自英國的班尼狄更專程聘請導師學習對方的南部口音。

《沉默的羔羊》茱迪科士打和《斯諾登風暴》莎蓮活莉（Shailene Woodley）分別扮演辯護律師蘭絲賀蘭達（Nancy Hollander）和泰莉鄧肯（Teri Duncan）。茱迪說蘭絲才智超凡，卻又充滿矛盾，既聰明又有邏輯，而且說話審慎，「她愛鮮紅色唇膏和指甲油，喜歡跑車、電子產品，但同時又為付不起錢的人辯護。她有很多矛盾的特質，這就是真實人物的美好之處」；茱迪為了此角色特別把頭髮染成銀絲，更不要錯過兩場她跟班尼狄甘柏貝治的對手戲，其中一幕，擔任主控官的史圖寇殊還未發現史拉希被虐待多時的證辭，在監獄偶遇辯護律師蘭絲賀蘭達，問她為何會為這樣的人辯護。在史圖眼中，史拉希是911恐襲的共犯，何况史圖的好友是被劫航班撞向世貿中心的其中一名機師，就像當日很多美國人一樣，覺得恐怖分子都死不足惜。問題是，已有證據顯示史拉希屬於蓋達組織？或有證據如官方所指他負責招募參與恐襲的人？還是911國殤下，屈打成招可取？關塔那摩監獄遠離法庭，濫捕也凌駕法治，蘭絲才會跟史圖說，她不止要為史拉希辯護，還在捍衛法治。

真人片末現身

最近主演Netflix劇集《蛇惑》（The Serpent）受到關注的法國影帝塔哈拉辛（Tahar Rahim），扮演囚禁在關塔那摩監獄長達14年的史拉希；據悉拍過《最後的蘇格蘭王》（The Last King of Scotland）的導演奇雲麥當奴（Kevin Macdonald），曾在電影《The Eagle》跟對方合作，對塔哈拉辛有北非血統，又懂得英法語等多種語言，認為很適合扮史拉希。不過為了拍《誣罪審判》，塔哈拉辛也學習了阿拉伯語，又減肥超過20磅，應付在囚受虐的角色。塔哈當年憑《先知》在「法國奧斯卡」凱撒獎稱帝，片中同樣扮演囚犯，卻講述他在獄中撈到風生水起，兩個囚犯角色可說天淵之別。

電影尾聲史拉希現真身，還唱出卜戴倫（Bob Dylan）1970年推出的歌曲《The Man in Me》，此歌曾出現在高安兄弟執導的《大保齡離奇綁架》，據說史拉希在獄中看了該片110次，熟讀每句對白，未知是否因此也愛上了卜戴倫這首歌，他的苦中作樂和幽默感，也可見一斑。

上映日期：5月13日