《老友記》主角重聚特備節目 Gaga碧咸BTS群星演出

《Friends: The Reunion》預告中，只見「Rachel」珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、「Monica」歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、「Phoebe」麗莎古杜（Lisa Kudrow）、「Joey」麥利邦（Matt LeBlanc）、「Chandler」馬修派利（Matthew Perry），以及「Ross」大衛舒威馬（David Schwimmer）等6名主角親暱地搭着膊頭向前行，之後再看到節目名稱及5月27日在HBO Max上架的字句。

HBO Max公開的客串名單更是星光熠熠，除聲稱看《老友記》學英語的韓國男子組合防彈少年團（BTS）外，還有「英國萬人迷」碧咸（David Beckham）、百變天后Lady Gaga、加拿大樂壇小天王Justin Bieber、《權力遊戲》傑哈靈頓（Kit Harington）、超模仙蒂歌羅馥（ Cindy Crawford）、《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《小謊言》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、《盜海豪情：8美千嬌》女星文迪嘉蓮（Mindy Kaling）、名嘴占士高登（James Corden）、《BB也瘋狂》湯沙力（Tom Selleck）及諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）等。

據報道，這次《老友記》的重聚騷，並非說6名主角20多年後的生活，而是以演員身分亮相當年拍攝《老友記》的錄影廠；至於星光熠熠的嘉賓陣容會以何種形式參與，則未有詳述。

傳主角酬勞1950萬

《老友記》講述3男3女在紐約的生活，他們既是好友，當中又互有感情糾葛。劇集於1994年首播，合共10季，到2004年播足10年才結束，全劇共236集，之前Netflix據報以每集50萬美元買下播放權，但合約於前年結束，《老友記》重投華納懷抱，由該公司投資、去年5月啓播的串流平台HBO Max，以4.25億美元（約33億港元）取得播映權。去年就有傳珍妮花安妮絲頓等6名主角拍攝這特備節目，每人酬勞250萬美元（約1950萬港元），不過未經有關人士證實。