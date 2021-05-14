【開箱】《真‧三國無双》 只有三國不見無双

未能討好遊戲玩家

《真‧三國無双》改編自日本暢銷電玩系列，由《殺人犯》周顯揚執導，並與編劇妻子杜致朗聯合監製，加上古天樂、劉嘉玲、楊祐寧、王凱、韓庚、林雪及呂良偉等中港台演員，遠赴新西蘭取景拍攝，何以上映之後，既不叫好更不叫座？原因可能跟電影只拍「三國」卻欠「無双」有關。

數年前，當電影公司宣布開拍《真‧三國無双》之際，中港台甚至日本玩家都感興奮，期待心儀角色躍登銀幕，真人示範電玩經典招式如「一騎當千」，結果求仁得仁，無論是古天樂飾演「呂布」，抑或韓庚扮演「關羽」，來來去去都是這招「一騎當千」，把周遭敵人由地下打到上半空，但其他必殺技卻欠奉，動作場面亦無新意，希望愈大失望愈大。

角色造型方面，林雪飾演「董卓」最為忠於電玩，呂布亦算神似，關羽則被玩家譏為鬍鬚稀疏的瘦削版本，姜皓文客串太平道教主張角，就連招牌武器亦欠奉，難怪一出場就被斬殺。

編劇自創無双神功

為了吸引「非電玩迷」入場，編劇自創「無双神功」，宣稱能夠擁有此天賦異能者，才可稱得上是「無双英雄」，但未有詳細交代神功出處，僅借劉嘉玲飾演原創角色鑄劍堡主之口，三言兩語含混過去，無論有否玩過遊戲，都會摸不着頭腦。

事實上，荷李活片《魔物獵人》和《真人快打》亦有加入類似原創角色，藉此帶領觀眾盡快投入電玩世界，此舉本是無可厚非，例如美娜祖華域（Milla Jovovich）在《魔物獵人》飾演聯合國維和部隊上尉，跟《拳霸》Tony Jaa扮演獵人攜手合作，一起對付異世界的怪物，尚算合情合理。《真‧三國無双》鑄劍堡主卻只是一名說書人，負責代編劇講故事，角色可有可無。

經典場面過眼雲煙

《真‧三國無双》未能討好電玩迷，對於熟讀《三國演義》的觀眾，反而更有親切感。故事講述東漢末年，民不聊生，終爆發黃巾之亂，王室之後劉備帶領結義兄弟關羽和張飛，救董卓（林雪飾）平內亂，反遭貪官陷害；另一方面，董卓挾天子以令諸侯，小官曹操（王凱飾）刺殺奸臣不果，一邊逃亡一邊招兵買馬，並與十八路諸侯討伐董卓作結局。

戲中出現黃巾之亂、孟德獻刀、討伐董卓、溫酒斬華雄、三英戰呂布等經典場面，但因篇幅所限，全屬過眼雲煙，未能令人留下深刻印象，而且看罷全片，才驚覺只是序章，《三國演義》重要角色如趙雲、諸葛亮、大喬小喬等均未見蹤影，更遑論萬眾期待的赤壁之戰。問題是，新片票房慘遭滑鐵盧，還有機會開拍續集嗎？實在令人懷疑。