鄭爽敗訴 張恒得子女撫養權

跟父母國家道歉

張恒自認不是好爸爸，未能給孩子母愛及完整的家，他說︰「爸爸做了很多的錯事，我唯有直面它，去道歉，去懺悔，才是對你們——我的孩子，做的一點微不足道的彌補。如果有一天，你們長大了，看到了這封道歉信，爸爸要再次對你們說：『對不起，我的孩子，請你們接受爸爸的道歉！』」

他亦向父親道歉，說父母為他和孩子，停下工作又賣房子。為了他，雙親夜不能寐，食不下咽。他假裝看不到父母的崩潰，假裝他們還沒有老去，理所當然消耗父母對他的愛，以及辛苦半生打拼來的一切。他說：「對不起！我不是一個孝順的兒子，我是逆子。今天，我不奢求您能原諒我，我只想對您說：我欠您的，我一生也還不清。」

張恒最後向國家致歉，稱沒有做一個遵紀守法的公民，無知地跑到美國配合代孕，並說︰「我有了很多無法逃避，不得不面對的社會責任。所以我在此鄭重承諾：我願意接受國家和法律對我的任何懲罰，也願意接受大家的所有批評，對不起！」

娛樂組