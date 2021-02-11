保錡「出關」講波戒粗口 193憶下體被擊中：想過入院

193在節目《ERROR自肥企画》被擊中下體，他笑言當時痛到有點休克，想過入醫院，「本來想即場檢查還有沒有反應，但有攝影機拍住；夜晚回家又紅又腫，現在由金菇變猴頭菇。」至於贏得1噸啤酒的阿Dee，笑說因通告太多，不敢飲太多，只喝了兩支。193希望阿Dee不要酒後亂性狂生仔。

保錡最近獲拍廣告機會，問是否代表已「解凍」？193笑說：「從來沒說過雪藏他，是他想休息，但人哋還逼他拍廣告，幾勁！」保錡尷尬和應，稱暫時的工作是講波。對於網民熱捧ERROR做東京奧運旁述，保錡笑說想旁述短跑，講10幾秒便收工，呃騷錢一流。193認同說千萬不要找他們講馬拉松，他最想旁述籃球。阿Dee則想講體操，被193爆他喜歡看男人穿緊身褲。肥仔說想講女排。

193伙吳業坤6月出新歌

193最近與吳業坤合作出歌，他表示一年前曾與好友翻唱坤哥的歌曲，吸引對方留言，但因大家忙，拖到現在才合作，「私下都認識，今次純粹玩吓，歌曲預計6月出」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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