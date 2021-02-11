未夠人氣宣傳接種疫苗 MIRROR望提升實力衝出香港

記者：陳釗

攝影：劉永銳

葉劉淑儀近日在立法會大會上向商務及經濟發展局長邱騰華表示，姜濤、 MIRROR、ERROR爆紅受年輕人歡迎，建議他們演出內地節目，推廣香港文化。MIRROR被問到此事，江生（Anson Kong，AK）表示MIRROR成軍兩年多，才剛剛成為本地樂壇的一分子，目前最重要做好本分。王智德（Alton）說MIRROR仍有很多不足之處，要再盡力提高水平。問MIRROR可有興趣亮相內地節目？AK說他們暫時還是集中本地為主，不過表演是無分國界和語言，MIRROR都希望再進修多點提升實力，讓香港以外地方的人都喜愛他們。

自認「小薯」：應搵發哥宣傳疫苗

醫學會會長蔡堅建議政府應多認識姜濤、MIRROR這些新一代歌手藝人，才能影響到新一代？AK希望MIRROR有這能力影響新一代，只要堅持夢想都會感染到身邊的人。至於宣傳疫苗方面，AK稱若計人氣，找他們也不恰當，應該搵周潤發，MIRROR在演藝界還是「小薯」。Alton認為注意個人衛生便可，還爆部分隊員欠缺衛生意識。

盧瀚霆36小時沒睡 楊樂文拍劇缺席

MIRROR剛完成6場演唱會，AK稱尾場完騷後在公司舉行慶功宴，大家放肆一番。不過Alton笑言由於有些成員翌日要開工，要顧及他們，故不能玩得太盡。要開工的成員盧瀚霆（Anson Lo）於演唱會翌日早上6時便要開工，足足36小時沒睡。隊長楊樂文（Lokman）昨日則因拍劇缺席。

AK睇波惡補 Jer望全隊人踢波

MIRROR任Now歐國盃宣傳大使，成員AK、柳應廷（Jer）及Alton都有踢波，不過AK表示太耐無看足球，事前要惡補一番。Jer表示12個跳開舞的男生，運動應該不會差，希望有機會全隊人一起踢波。

獲森美女兒喜愛 呂爵安受寵若驚

提到森美爆女兒喜歡呂爵安（Edan），更稱Edan為「女婿安」。Edan表示受寵若驚，多了個新花名，多謝對方女兒喜愛。談到母校香港大學用他的相片招生？Edan說其實之前已有用，該照片在大學時已拍下，能夠幫母校出一分力都開心。

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