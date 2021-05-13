【開箱】《超級的我》 莊周夢蝶還是癡人說夢

羅素兄弟監製

《超級的我》由內地導演張翀首次自編自導，《我的少女時代》王大陸與《拆彈專家》宋佳合演，加上曾江、金燕玲及金士傑等港台老將客串，台前陣容相當可觀，幕後班底更厲害，根據內地媒體報道，此片請來Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）擔任監製，兩人亦曾透過視像會議，「現身」北京開鏡儀式；然而電影上映及宣傳期間，對此隻字不提，實在耐人尋味。

電影以「夢」為主題，王大陸飾演男主角桑榆，能夠穿梭不同維度的時間和空間，在現實和夢境中自由往返，然後「順手牽羊」，把夢中寶物帶到現實世界，令到這個窮編劇，一夜頓成暴發戶。新片概念明顯受到2000多年前思想家莊子提出「莊周夢蝶」影響，近年荷李活電影如《22世紀殺人網絡》及《潛行凶間》等，亦有類似題材，只是中外製成品的質素，實在相差太遠。

《超級的我》講述桑榆是懷才不遇的年輕編劇，加上每晚都被噩夢纏身，遭怪物追殺，令他難以安眠，精神逐漸委靡，生活受到嚴重影響，幾乎走上自毁之途，幸得金士傑飾演路邊攤販一言驚醒：「下次當你發噩夢的時候，便對自己說『我在發夢』，清醒後自可脫離險境。」

桑榆本着一試無妨的精神，結果不單逃出夢魘，更意外地把怪物手上的兵器帶回現實世界，窮途末路下把它典當，讓他發了一筆意外之財，自此食髓知味，一邊靜待怪物出現，一邊留意夢境周遭，然後把虛幻世界中的金錢、古董、名車，甚至美女收歸己有。

憑藉「發夢」致富後，桑榆把自己裝扮成富公子模樣，追求咖啡店老闆娘花兒（宋佳飾）自然得心應手。可惜這條感情線實在單薄，跟粗糙的電腦特技效果不遑多讓，不單令觀眾難以投入，更難免令人猜測，桑榆這個「渴求發達、財色兼收」的年輕編劇，可會就是編導張翀的精神投射？

虎頭蛇尾 草草收場

電影到了尾聲，桑榆坐在房間內，聆聽着一位貌似科學家的男人在台上講解：「人們以為時間是一個不可逆的維度，而在人的夢裏，我們每個人都有這樣的能力，我們可以把時間變成無序的排列，人生是有各種可能的，也許你們在這件事情上終結，卻在另外一個時間線上過另外一種人生。」隨着這種似是而非的理論，電影匆匆落幕，頗有衛斯理小說那種虎頭蛇尾、草草收場的熟悉感覺，內地電影網站「豆瓣」給予5分（總分為10）實非苛刻。

事實上，《超級的我》電影概念其實相當有趣，可惜珠玉在前，主角穿梭於不同層次夢境的劇情，根本無法跟《潛行凶間》相提並論，片尾無端出現一幫壞蛋，向男女主角謀財害命，更是突兀得很，唯有寄望導演下一齣作品能有改善和提升吧。