CCTV-6介紹MCU新片十缺二 《尚氣》《永恆族》內地恐上映無期

【明報專訊】Marvel電影公司早前釋出短片介紹Marvel電影宇宙(簡稱MCU)第4階段所有片名和映期,據美媒《Variety》報道,央視CCTV-6電影頻道亦有播出片段,卻是刪剪版,10齣MCU新片獨缺《永恆族》(Eternals)及《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings);《永》片導演趙婷上月揚威奧斯卡後,已傳出《永》片未必能通過內地審查制度,如今屬於官媒的CCTV-6亦刪掉《永》、《尚》兩片的片段及映期,能否在內地上映,再次蒙上陰影。