被網民圍剿17年前屈人非禮 王秀琳爆內幕：佢有6次非禮紀錄

前晚Mango於節目直播時跟網民互動，有人關心她的近况，也有人惡意留言狙擊她曾屈別人非禮。Mango表示以前看到惡意留言會睇到喊，再被翻舊帳，她忍不住為自己平反，重提被非禮事件，並說：「啲人話我冤枉某某人非禮我單新聞，講真當時自己戇居，公司幫我開記者會，我只懂喊，不懂去解釋。因為好驚，一個女仔20歲出頭，不會生安白造，那麼沒面子。」

發誓無講大話

Mango憶述事發經過，記得當時在清水灣廠拍亞視劇集，平日同劇的劉以達與太太會順道送她回家，但當日劉以達沒有戲分，有名演員提議收工後跟主角去食飯，這是她首次接觸男主角。

食完飯，男主角住將軍澳，說順路送她回家，上車後對方成個人壓在她身上，她說：「沒有誇張，沒有講大話，我在車內求他放我走，我是哭着求離開。」她下車後害怕得不敢回家，找好姊妹哭訴，翌日開工再遇事件男主角，對方當無事發生令她很嬲。

有當晚食飯同場的演員察覺她有異樣並慰問，想不到因此令事件張揚。後來經理人公司為她舉行記者會，被質疑為何沒有報警，最後她往藍田警署報警。Mango表示當時女警為她錄口供時說：「嗰個人有6次非禮人嘅紀錄」，「我發誓我無講大話」，並稱是受害者已經很慘，仍被指摘屈人。

尹天照曾協助調查

據2004年9月有關Mango的報道，她就農曆七月十四日晚上發生事件經過舉行記者會，當時她稱被尹天照非禮，在車被拖手、強吻，對方甚至想伸手入其衫，尹天照反斥她博宣傳，提出當面對質。

Mango報警後，尹天照曾被帶返警署協助調查，同年12月，尹天照獲通知不予起訴，事件告一段落。

娛樂組