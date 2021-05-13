提議效法《生還者》真人騷 港姐放逐荒島 麥明詩：有興趣參與

自信最佳狀態 準備私伙泳衣拍戲

麥明詩為劇中泳衣戲努力減肥，她自信表示進度有目共睹，歡迎大家找回幾個月前說她米芝蓮和脹爆的相片做對比，「現在無論身體，還是演戲都進入了狀態，整個人很精神」。她說出鏡的泳衣款式還在挑選，應該是出動私伙，要視乎拍攝當日狀態，說不定攞件潛水衣出來。

麥明詩說：「現在的確是我入行以來最佳狀態，比選港姐時還要好，當時年紀還小又大壓力，現在的狀態較舒服，了解自己多一點，心態也不同。現在當拍劇是興趣，會開心和珍惜，沒有工作壓力，享受過程。今次拍攝時間很長，以前在無綫拍劇會比較多支線，加上我有時間限制，要短時間完成，但劇組都有給我足夠時間休息，起碼每日都有得睡覺。」

新一屆港姐開始招募，曾志偉有否斟她幫手？麥明詩表示和無綫有保持聯繫，之前《#後生仔傾吓偈》都曾跟她洽談可以什麼方式參與，但她的時間很緊湊，今次拍劇已用完她所有假期，「我是有興趣保持溝通，好想給予新意見，但親身參與就要視乎情况」。麥明詩自言對每年港姐都充滿期待，且一直有個新構思，覺得可以把一班佳麗放在荒島，就像真人騷《生還者》，「這可表現出她們獨立、堅毅同真性情一面，這都是港姐應有的特質，如果是真的，我都有興趣去參與」。

陳雅麗被黃又南「仙人掌之吻」

黃又南和陳雅麗劇中由鬥氣冤家變做情侶，兩人日前拍攝了一場激吻戲，陳雅麗形容是「仙人掌之吻」，該幕講她主動向又南喪吻，但對方有很多鬚根，連同試位和配合不同鏡頭，拍了幾次，拮到她下巴通紅，感覺像給仙人掌拮一樣，笑稱要claim工傷，又南笑言不好意思。他自爆本身大汗，試過拍到全身濕透要換衫，幸好沒有體味，而整個拍攝過程都很好玩。

記者：陳釗

攝影：劉永銳