森美叫Edan「女婿安」 太多嘴激嬲寶貝女

鄭欣宜專注看「騷肌五子」 笑許廷鏗老

此外，鄭欣宜亦跟許廷鏗結伴睇騷；「騷肌五子」剝衫時，欣宜很專注，被許廷鏗取笑她「熱愛體育」。欣宜自稱「中女鏡粉」，看Anson Lo演出，搞笑說「姐姐不行了」。她還取笑許廷鏗，說第一次覺得他老了。

人氣爆燈的MIRROR，近年成為廣告商寵兒，完騷後的慶功宴，他們亦盡代言人之責，對住擺滿美食的長枱，表現興奮並影相，其實是為網上點餐公司宣傳。他們完成演唱會也沒得休息，據悉Anson Lo通宵沒睡要染回深色頭髮，清晨5時許便開工，Frankie與Lokman昨日也要拍新劇《IT狗》。另一方面，有網民在討論區列出MIRROR成員的學歷作比較，大部分大學畢業，被森美睇中做女婿的Edan，是港大工商管理學士。人氣王姜濤亦成比較對象，曾就讀邱子文青年學院；有網民不滿以學歷來比較，引起爭抝，留言說學歷不代表一切，又稱四大天王與已故梅艷芳的學歷也不高。

娛樂組