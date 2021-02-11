MIRROR演唱會尾聲12子齊落淚 姜濤喊「香港加油」 Lokman：定去紅館

盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）每晚跳唱都是高潮位之一，Anson Lo笑言尾場跳到鼻水流；跳舞較弱的Jer自言尾場終於跟上Anson Lo的節奏，他稱跳唱真的不簡單，跳了一小部分已身水身汗，大讚Anson Lo跳完兩首都不喘氣，非常厲害。之後Jer送上尾場限定，亦是他首支單曲《水刑物語》，給粉絲驚喜。

粉絲大叫世界第一 感動Alton

當唱到《我們都是這樣長大的》、《幸福之歌》和《一秒間》，是每晚的感動位。MIRROR在飛船見到台下「鏡粉」無限量支持，忍不住流下男兒淚，當中Jer、李駿傑（Jeremy）和邱傲然（Tiger）哭得最利害，Jer更要在旁的姜濤、Anson Lo和呂爵安（Edan）攬攬安慰，盡顯兄弟情。王智德（Alton）的棟篤笑也很催淚，其間有女粉絲大叫：「王智德世界第一！」讓他非常感動，並哽咽說：「我會以行動證明給大家看，人生總有些路很難行，但只有堅持先可以去到目的地。」

AK Stanley Frankie鼓勵大家繼續發夢

尾聲各成員分享感受，Tiger自嘲沒天分，感謝父母由細到大栽培，Alton亦感謝家人支持他們行這條不平坦的路。邱士縉（Stanley）、江𤒹生（Anson Kong）及陳瑞輝（Frankie）鼓勵大家繼續發夢，只要不放棄，堅定自己信念，便能夢想成真。Jeremy則哽咽多謝粉絲完成他的夢想。Edan表示拍完《調教你MIRROR》後，百分百肯定MIRROR還有很多個3年。陳卓賢（Ian）稱12名成員初心一樣，就是做好每一個演出，亦寄語粉絲在複雜世界能保持簡單和純真。姜濤被隊友取笑要說些有水準的，他即爆一句：「香港加油！香港樂壇加油！」「鏡粉」即報以熱烈掌聲。Lokman說前晚是一個很完美的時刻，整件事好像很簡單，粉絲買飛，他們就在台上表演，話音未落粉絲即大呼：「很難（買飛）呀！」令Lokman即時耍冧。他很開心隊友合力完成這6場演唱會的嚴峻任務，哽咽表示此刻終於明白到「一加一是大過二」，並懂得珍惜。粉絲大叫「紅館！」 MIRROR相約大家在更大的地方見。

唱到最後一首歌《One and All》時，姜濤和Anson Kong忍不住淚灑舞台。完騷後「鏡粉」不願離場，狂叫encore，至場館開燈才陸續散去。

之前瘋狂節食 騷肌五子終解禁

MIRROR受訪時表示想吃所有不健康的食物，特別是騷肌五子。Lokman為騷肌連吃3星期健康餐，Jer笑言對方每日都青瓜、西芹，好像餵羊一樣。Alton和Stanley則瘋狂節食。騷前Edan與Anson Lo聲帶不適，他們說以類固醇控制。眾成員感觸落淚，唯獨Edan無喊？Anson Kong大爆落台後11名成員都喊，得Edan保持冷靜。Edan表示總要有人做安慰角色。成員更大爆姜濤、Jer及Jeremy是喊包。

談到姜濤在母親節當日那場感動哭，他說因見到家人行動不便都來支持，爸爸現時身體狀况OK，不過始終體力不太好，所以看一場就夠。有拍拖的成員，另一半都有來捧場，Stanley的女友Alina更看足3場。

有粉絲以1.7萬元炒價買尾場門票， MIRROR笑稱很有興趣認識對方，應該要拍照留念，但呼籲粉絲不要買黃牛飛。問到是否將踏紅館開騷？Lokman表示紅館一定開，但要看幾時，不知公司有無入紙，希望籌備到一個更好、更完美、更多人能參與的演唱會；他亦多謝連日來捧場的前輩，給予他們正能量。

花姐否認入紙紅館 姜濤拍電影有待公布

MIRROR經理人黃慧君（花姐）自稱低層，否認已入紙紅館，她自言並非貪心的人，希望籌備有質素的表演才擺上紅館，「我沒說不做，但要是適當的時候」。她又說大家都想開紅館，若有此決定一定要再開會研究，目前先讓大家休息。有傳姜濤與毛舜筠拍戲？花姐承認有計劃姜濤的電影處女作於今年發生，但詳情有待公布。她又說經常與彭秀慧密斟，覺得對方是一個拍攝很細膩的女導演，「我都很希望姜濤可以遇到一個好似她這樣的導演，是否合作都要再傾，不能倉卒，始終是姜濤第一次」。姜濤則說等公司安排，但很期待。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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