【開箱】《大豆田永久子與三個前夫》 失婚少婦松隆子追尋幸福

故事離地收視欠佳

然而新劇播出後，口碑好壞參半，收視率更由首集7.6%，一直下跌至上周播出第4集的6%。收視未見起色，有觀眾歸咎於故事設定太「離地」：一名失婚少婦，周旋於3個前夫之間，已夠匪夷所思，他們更經常聚首一堂，根本是不可能的任務吧？

《大》劇講述建築公司新任社長大豆田永久子（松隆子飾）曾經三度離婚，目前單身並育有一名女兒。某日她得悉母親病逝，臨終前把喪禮細節寫在電郵裏，永久子為了取得答案，必須重設密碼，但系統要求回答問題：「你第一隻飼養的寵物名稱？」永久子為了解謎，只好逐一查問亡母曾視如親子的3位前夫。

永久子坦承不想再跟前夫見面，雖然每當家中窗紗鬆脫，或者熱水爐損壞時，總會幻想家中有個男人能幫她解決問題，但她早已下定決心，割捨昔日感情。可是天意弄人，結果在一周內重遇3位前夫。

離婚100次不是罪

首任前夫兼女兒父親田中八作（松田龍平飾）任職廚師，最近與好友合資經營餐廳當老闆；第2任前夫佐藤鹿太郎（角田晃廣飾）是時尚雜誌攝影師；第3任前夫中村慎森（岡田將生飾）是律師也是永久子的建築公司法律顧問。一女三男的生活再次連結起來，開展平凡中見不平凡的人生。

劇集主軸是解構一個女人經歷3度婚姻失敗後，外人如何看待這段奇妙人生，就像永久子的父親在親戚宴會上嘲笑女兒：「第一次（離婚）是突然，第2次是喜劇，第3次是奇幻」。另一方面，永久子好友為她解圍：「離婚100次也不是犯罪，只是對人生誠實的表現。」

永久子並未因失婚而自卑，反而積極人生，挑戰自我當上社長，更努力尋找屬於自己的幸福，可是她總遇上情場騙子或古怪大叔，導致感情落空。有趣的是，此劇找來《晝顏》型男齋藤工客串扮演情場騙子，可謂最佳人選。

新劇另一賣點是3名前夫聚首一堂，便會出現「三個男人一個墟」的熱鬧情况，他們總愛互揭瘡疤，例如小器的佐藤鹿太郎，與毒舌的中村慎森碰面便會吵架，二人都說並不想離婚，只是尊重永久子的決定，擺明對她餘情未了。

透過回憶覺悟成長

不過，編劇先讓前夫各自發展新戀情，例如田中八作跟好友的女伴三屋早良（石橋靜河飾）經常私下會面，似有不可告人的秘密；佐藤鹿太郎因工作關係遇上女演員古木美憐（瀧內公美飾），但後者跟有婦之夫出軌被狗仔隊發現，又因鹿太郎跟男友長得一模一樣，因此要求他假扮情人；中村慎森則獲女顧客小谷翼（石橋菜津美飾）追求。

與此同時，每集都以永久子的一段過去作為主題。首集講述小時候的母女經歷，第2、3集分別提到她跟兩位前夫的舊情。永久子每次憶起舊事，總會有所覺悟和成長，這個鋪排確有心思。

松隆子獨挑大樑、以一敵三，演來得心應手；前夫們的表現也不錯，岡田將生的毒舌角色最有趣，還經常爆出「金句」，包括「為什麼去旅行一定要買手信？浪費觀光時間」等，令人會心微笑。