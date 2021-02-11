《開心大綜藝》收315宗投訴被指內容低俗 《ERROR自肥企画》接7宗 不滿暴力粗俗

通訊事務管理局（通訊局）昨回覆《明報》查詢，表示就5月3日至5月7日期間ViuTV所播放的電視節目《ERROR自肥企画》，共收到7宗投訴，投訴人主要認為內容暴力、低俗不雅，或含有粗俗用語。另無綫於4月11日至5月9日期間播放的電視節目《開心大綜藝》，共收到315宗投訴，投訴人主要認為內容低俗、有侮辱成分，或含有粗俗用語。

前晚《ERROR自肥企画》播放第6集，ERROR成員郭嘉駿（193）被節目中的恐龍「咬」中，要受罰。

193被擊中下體滾地嗌痛

193受惡刑「死亡行星」懲罰時，他慘被擊中下體，痛得在草地上滾來滾去，他更在鏡頭前拉開褲頭（畫面打格仔）檢查，說紅晒好痛！

坤哥193交換吉祥物合照

193計劃多多，他的合作對象是「友台」的吳業坤。前晚坤哥在社交平台上載與193合照，相中193拿着TVBuddy，坤哥則手捧ViuTV吉祥物Sound Bear（生啤），之後坤哥在IG限時動態上載疑似歌詞照，而193則上載坤哥在錄音室內的相片，有估計兩人在音樂方面合作。

娛樂組