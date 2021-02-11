【開箱】ERROR自肥可恥 但嬉笑面對怒罵很有用

四大天王與周星馳

上周電訊盈科舉行股東大會，專攻年輕人市場的ViuTV，大老闆李澤楷承認電視觀眾增加，帶動廣告方面的市佔率提升。該台對比無綫，除了是爭觀衆爭廣告，還是一場世代之戰。從ERROR成員193（郭嘉駿）反擊曾志偉的言論與坊間反應可見一斑，回巢無綫任副總經理的曾志偉回應《開心大綜藝》是否要對戰ViuTV時表示，翡翠台面向全球華人，平均收視超過20點，ViuTV最高收視僅4點，要比較也是J2與之相比；對此193反問「J2係做咩？」又嘲諷大台《#後生仔傾吓偈》的主持與嘉賓都40幾歲。不同年齡和立場的網民當日意見迥異，有人認為193無大無細，也有不少人支持他，認為雖說得直接，卻是事實。

六四後的香港，迎來新一波移民潮，去還是留？然後香港樂壇出了四大天王：張學友、劉德華、黎明和郭富城各領風騷，影視圈則迎來無厘頭的周星馳，尤其後者，吸收了粵語舊片養分，再加個人才華，拉開了港式喜劇的另一帷幕。九七大限將臨，港人對即將到來的政權半信半疑，影視圈不少人還是善用了粵語的刁鑽多采，以亂噏搞笑迴避改朝換代的內心慌張；追偶像也暫時忘記要走還是留的殘酷現實，無心插柳成就本土文化輝煌一章。

30年過去，一國大於兩制，國安法揮動無形紅線，香港再爆移民潮。選擇留下來的觀衆，選擇好像多了，但不是誰也付得起每月百元成為影視串流平台訂戶；不懂上網的一代，還是得依賴不斷把舊酒倒落新瓶的大台餵飼。MIRROR與ERROR適時而起，就像當年的四大天王與周星馳，對於低氣壓的政治環境，避世追偶像，是一種選項，何况MIRROR很年輕，90後、千禧後一代近年都被「特別看待」，還記得2019年929遊行，一身黑帽黑衣黑褲黑口罩的姜濤在銅鑼灣被警察截查嗎？他的粉絲一直說「姜濤不紅，天理不容」，當偶像在叱吒頒獎禮奪得我最喜愛的男歌手及歌曲兩獎，這無疑為本土樂壇留下了燈，贏回一口氣，雖然「本土」二字可能已是觸碰了紅線的禁詞。

幕後跳出幕前 成為風格

至於ERROR，《自肥企画》第一集二創了《新世紀福音戰士》劇集主題曲《殘酷天使的行動綱領》，歌詞其中有幾句說：「不想翻拍ERROR遊，是旦，冇人明，拍嘢冇錢難行，荷蘭番茄怎樣變出叉雞飯。」相信成本有限，是ViuTV幕後人員的心聲，何况這歌由格仔Mike（導演劉諾衡）親自演繹？只是，創意從來不靠金錢堆砌，ViuTV的綜藝節目往往集真人騷、旅遊與遊戲於一身，或三取其二，幕後人員更會亮相幕前。不知這是否ViuTV傳統，看兩季《花姐ERROR遊》及《美女郊遊遊》，已見助導、導演、撰稿、攝影、收音等不同部門的工作人員亮相；《ERROR自肥企画》第5集，格仔Mike揸電單車，扮暴走族，就是幕後「自肥可恥，但很有用」的典範。其實《花姐ERROR遊》，由MIRROR與ERROR的經理人兼監製黃慧君（花姐）粉墨登場，已是幕後變身幕前的一大示範，不少粉絲最近就重提第一季花姐在日本挑戰笨豬跳的環節，本來是她與ERROR遊戲激鬥，保錡因畏高，掙扎多時終放棄，這代表花姐已取勝，但編劇向她表示，為了節目效果，即使贏了，她也必須跳。四十多歲又據稱有高血壓的花姐跳之前說，是為了兒子而跳，不想他們覺得媽媽無用，「仲有，我要同MIRROR、ERROR講，我跳咗落去之後，你哋一定要紅呀吓」。兩年後，證明了花姐當日一跳是值得的。

《花姐ERROR遊》首季開始時說：香港是個躁底城市，經過資料蒐集及分析，發現人與人之間發生衝突的機會及程度，與年齡差距成正比，年紀差距愈大，價值觀及想法的差距也愈大，但製作組沒想過緩和長輩與後生仔的衝突，甚至要激化它，希望雙方直接把心裏所想攤開來，才能溝通。這節目的兩季相隔半年，都在2019年播出，一如《ERROR自肥企画》，會「嘟」掉粗口、會亂噏、會認真地無聊，以陣陣嬉笑面對世代差距的躁底、怒火與謾罵；歡笑，今天本土觀衆確實很需要。