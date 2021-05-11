《鬼滅之刃》上映半年票房37億 超越《八佰》登2020全球賣座冠軍

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》去年10月在日本公映後，屢破票房紀錄，開畫73日便取代動畫大師宮崎駿保持不敗紀錄的《千與千尋》，成為當地史上最高票房電影。截至昨日為止，《鬼》片累計票房達399億日圓（約28.3億港元），突破400億大關指日可待。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上月轉戰美國市場，同樣票房報捷，首日榮登開畫冠軍之餘，截至前日為止，美國上映17日，累收3710萬美元（約2.9億港元），帶動《鬼》片全球票房勁收4.74億美元（約37億港元），僅以200萬美元之微，超越內地電影《八佰》成為2020年最賣座冠軍。

積遜史達咸新片美國開畫冠軍

若以美國周末票房計算，《鬼》片則略遜於《狂野時速》系列男星積遜史達咸（Jason Statham）主演最新動作片《Wrath of Man》，只能屈居第2名。後者是繼《夠薑四小強》、《邊個夠我薑》等之後，英國導演佳烈治（Guy Ritchie）與積遜史達咸第四度合作的電影，首周末3日票房收810萬美元（約6318萬港元）名列榜首。此片昨日亦在內地開畫，取名《人之怒》單日收約1100萬人民幣，不敵張藝謀執導間諜片《懸崖之上》及姜武主演的犯罪片《掃黑·決戰》，暫時排第3位。

《Wrath of Man》改編自法國片《Le convoyeur》，故事講述積遜史達咸飾演犯罪集團首腦H先生，某次在械劫解款車的過程中發生意外，連累兒子被殺，他決定踏上復仇之路，首先入職保安公司，負責保護解款車，然後等待殺子兇手出場。

提起《鬼滅之刃》，在昨日發售的漫畫雜誌《週刊少年Jump》正式宣布同名舞台劇《鬼滅之刃》第2集將於8月7至31日期間，在東京及大阪巡迴演出，角色人選跟上集一樣，包括小林亮太飾演男主角炭治郎、高石Akari扮演禰豆子，至於今集新加盟的煉獄杏壽郎，則由矢崎廣飾演。